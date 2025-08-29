Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Libor Novák

29. srpna 2025 15:51

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

Toto rozhodnutí přichází jen několik týdnů předtím, než Harrisová zahájí celostátní turné, aby podpořila svou knihu „107 Days“. V ní popisuje svou krátkou a neúspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2024. Zrušení ochrany znamená, že Harrisová přijde o agenty, kteří ji doprovázeli, hlídali její majetek v Los Angeles a prováděli preventivní vyhodnocování rizik.

Podle zdrojů, které jsou obeznámeny se situací, ale poslední hodnocení rizik neukázalo žádnou hrozbu, která by opodstatnila prodloužení ochrany nad rámec zákonem stanovené šestiměsíční lhůty. Manžel Harrisové, Doug Emhoff, už svou ochranu ztratil v červenci, na konci zákonem stanovené lhůty pro manžele bývalých viceprezidentů.

Od svého nástupu do Bílého domu Trump zrušil ochranu i dalším osobám, včetně dětí bývalého prezidenta Huntera a Ashley Bidenových, a také bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci Anthonyho Fauciho.

Během svého působení ve funkci viceprezidentky čelila Harrisová několika bezpečnostním hrozbám. Bývalí agenti tajné služby uvedli, že nebezpečí pro ni bylo ještě větší, protože byla první ženou a zároveň první nebílou osobou, která tento úřad zastávala.

Například v roce 2024 byl jeden muž obviněn z online vyhrožování s tím, že ji a bývalého prezidenta Baracka Obamu zabije, unese nebo zraní. V roce 2021 se pak jiná žena z Floridy přiznala, že jí posílala videa s výhrůžkami.

před 2 hodinami

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Související

Kamala Harrisová

Kamala Harris po třech měsících prolomila mlčení. Poprvé od voleb tvrdě zkritizovala Trumpa

Bývalá viceprezidentka Spojených států Kamala Harris vystoupila ve středu večer v rámci své první významné veřejné řeči od porážky v prezidentských volbách s ostrou kritikou prezidenta Donalda Trumpa. V proslovu, který zazněl na slavnostním galavečeru organizace Emerge America, Harris varovala před systematickým rozkladem demokratických hodnot, k němuž podle ní dochází od nástupu nové administrativy.

Více souvisejících

Kamala Harrisová Donald Trump

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

před 1 hodinou

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

před 2 hodinami

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

před 2 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

před 3 hodinami

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.

včera

Sopka Etna

Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Etna, kterou i během léta s oblibou vyhledávají turisté nacházející se na italské Sicílii, se během posledního srpnového týdne opět probudila k životu. Piloti dopravních letadel byli varováni, k žádným vážným incidentům naštěstí nedošlo.

včera

včera

včera

včera

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.

včera

včera

Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme

Podle nedávného výzkumu, publikovaného v časopise Plos One, lidé denně vdechnou až 68 000 mikroplastových částic. Tyto částice jsou natolik malé, že se mohou dostat hluboko do plic, a představují tak vážné zdravotní riziko, které je podle autorů studie „mnohem podstatnější, než si uvědomujeme“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy