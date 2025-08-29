Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.
Toto rozhodnutí přichází jen několik týdnů předtím, než Harrisová zahájí celostátní turné, aby podpořila svou knihu „107 Days“. V ní popisuje svou krátkou a neúspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2024. Zrušení ochrany znamená, že Harrisová přijde o agenty, kteří ji doprovázeli, hlídali její majetek v Los Angeles a prováděli preventivní vyhodnocování rizik.
Podle zdrojů, které jsou obeznámeny se situací, ale poslední hodnocení rizik neukázalo žádnou hrozbu, která by opodstatnila prodloužení ochrany nad rámec zákonem stanovené šestiměsíční lhůty. Manžel Harrisové, Doug Emhoff, už svou ochranu ztratil v červenci, na konci zákonem stanovené lhůty pro manžele bývalých viceprezidentů.
Od svého nástupu do Bílého domu Trump zrušil ochranu i dalším osobám, včetně dětí bývalého prezidenta Huntera a Ashley Bidenových, a také bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci Anthonyho Fauciho.
Během svého působení ve funkci viceprezidentky čelila Harrisová několika bezpečnostním hrozbám. Bývalí agenti tajné služby uvedli, že nebezpečí pro ni bylo ještě větší, protože byla první ženou a zároveň první nebílou osobou, která tento úřad zastávala.
Například v roce 2024 byl jeden muž obviněn z online vyhrožování s tím, že ji a bývalého prezidenta Baracka Obamu zabije, unese nebo zraní. V roce 2021 se pak jiná žena z Floridy přiznala, že jí posílala videa s výhrůžkami.
