Největší novodobý podvod? Musk nečekaně napadnul Pentagon

Ačkoli je F-35 na papíře považována za jednu z nejpokročilejších víceúčelových stíhaček vůbec, realita je podle Muska a dalších expertů podstatně méně lichotivá. Letoun podle nich opakovaně selhává při testech, jeho bojová připravenost je sporná a náklady na jeho vývoj i údržbu dramaticky překročily původní rozpočet. Kritici se proto ptají: Proč by měl Pentagon investovat do vývoje ještě fantastičtější šesté generace, když pátá ještě ani pořádně nefunguje?

Původní rozpočet programu F-35 se měl pohybovat okolo 233 miliard dolarů. Dnes už ale celkové náklady – včetně údržby – přesáhly astronomických 2 biliony. A za osminásobek původní ceny letoun stále trpí problémy s radary, softwarovými aktualizacemi a nedokončeným operačním testováním. Musk dokonce tvrdí, že Lockheed Martin dodává armádě letouny, které „nejsou připravené na boj“.

Jedním z hlavních problémů je podle kritiků tzv. „klam utopených nákladů“ – Pentagon do projektu investoval desítky let a stovky miliard dolarů, a tak se jej odmítá vzdát, i když neplní očekávání. A zatímco stále není dokončen vývoj F-35, už se plánuje nástupce: futuristický projekt F-47 NGAD (Next Generation Air Dominance), údajně šesté generace. Mnozí se ale obávají, že půjde jen o další drahý a neefektivní systém.

Ministr obrany Pete Hegseth se nedávno pochlubil, že obranný rozpočet na rok 2026 poprvé překročí 1 bilion dolarů. Musk však argumentuje, že takové peníze by měly být vynakládány mnohem efektivněji. Navrhuje, aby vláda podporovala nové hráče – například konsorcium technologických podnikatelů z Kalifornie, které by mohlo konkurovat starým gigantům jako Lockheed Martin, Boeing nebo Northrop Grumman.

Musk doufá, že se do takového projektu zapojí i další vlivní podnikatelé jako Peter Thiel, Marc Andreessen nebo Palmer Luckey. Podle něj by jejich skupina mohla vyvíjet zbraně rychleji, levněji a efektivněji než stávající obranný průmysl, který trpí byrokracií a korupcí.

Zatím však vše nasvědčuje tomu, že Pentagon plánuje pokračovat v zaběhnutém stylu – tedy ve směřování dalších stovek miliard do letounů, které možná nikdy plně nesplní očekávání. Kritici jako Musk proto varují: pokud nedojde ke změně, zůstane americká obrana rukojmím zastaralého průmyslového modelu, který z privilegia zbrojit udělal obchodní strategii.