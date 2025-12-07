Elon Musk vyzval ke zrušení EU. Za obří pokutu pohrozil odvetou

Libor Novák

7. prosince 2025 10:35

Elon Musk
Elon Musk Foto: The White House

Elon Musk kritizoval Evropskou unii poté, co udělila jeho sociální síti X pokutu za porušení pravidel transparentnosti. Miliardář a generální ředitel společnosti Tesla pohrozil, že jeho reakce se zaměří přímo na nejvyšší představitele, kteří za pokutou stojí. „‚EU‘ uložila tuto šílenou pokutu nejen [síti X], ale i mně osobně, což je ještě šílenější!“ napsal Musk na síti X. Dále uvedl, že by se proto zdálo vhodné uplatnit reakci nejen na EU, ale také na jednotlivce, kteří proti němu toto opatření podnikli.

Muskovo odsouzení přišlo poté, co Evropská komise udělila platformě v pátek pokutu 120 milionů eur. Důvodem bylo porušení povinností transparentnosti, které pro ni jako pro velmi velkou online platformu vyplývají z Aktu o digitálních službách (DSA). Jedná se o klíčový unijní zákon pro moderování obsahu. Evropský exekutivní orgán uvedl, že funkce modré fajfky je klamavá, protože se z ověření uživatelů stala placená funkce. Dále kritizoval nedostatečnou transparentnost reklamní knihovny a neposkytování přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.

Úředník Komise potvrdil, že exekutiva shledala za sítí X tři subjekty: společnosti X Holdings Companies, xAI a na vrcholu je Elon Musk. Mluvčí Komise Thomas Regnier upřesnil, že pokuta je sice „za porušení spáchané společností X“, ale je „adresována celé korporátní struktuře“. Musk na to reagoval popisem „probuzených euro-komisařů Stasi“, kteří prý brzy pochopí plný význam „Streisand efektu“. Ten označuje situaci, kdy se pokus o utajení něčeho mine účinkem a namísto toho vyvolá ještě větší pozornost veřejnosti.

Musk neupřesnil, jakou formu bude jeho reakce mít, ani na které konkrétní osoby se zaměří. Následoval dalším příspěvkem, kde uvedl, že by EU měla být „zrušena“. Pokuta pro síť X a jejího majitele již vyvolala ostrou kritiku ze strany Washingtonu. Američtí představitelé označili krok bloku za útok na širší práva svobody projevu a někteří dokonce tvrdili, že jsou americké společnosti cíleně vybírány.

Místopředseda Spojených států JD Vance kritizoval pokutu ještě před zveřejněním podrobností. Prohlásil, že „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům“. Výkonná místopředsedkyně Komise pro technologickou suverenitu, Henna Virkkunen, na Vanceovy poznámky odpověděla. „DSA nemá nic společného s cenzurou, toto rozhodnutí se týká transparentnosti X,“ řekla novinářům.

Ministr zahraničí Marco Rubio označil pokutu ve svém pátečním příspěvku na platformě za „útok na všechny americké technologické platformy a americký lid ze strany cizích vlád“. Dodal, že „časy cenzurování Američanů online skončily“. K silné kritice se připojil také náměstek ministra zahraničí Christopher Landau, který řekl, že evropské národy nemohou spoléhat na USA ohledně své bezpečnosti a zároveň „aktivně podkopávat bezpečnost samotných USA prostřednictvím EU (nevolené, nedemokratické a nereprezentativní)“.

Andew Puzder, vyslanec Trumpovy administrativy pro EU, sankci také odsoudil. Napsal, že „přehnaná pokuta 120 milionů eur je výsledkem regulačního přehánění EU, které cílí na americkou inovaci“. Dále uvedl, že Trumpova administrativa je striktně proti cenzuře a bude napadat zatěžující regulace, které se zaměřují na americké společnosti v zahraničí. Očekává, že EU bude dodržovat spravedlivý, otevřený a vzájemný obchod.

Celá tato situace přidává další napětí do již tak složitých vztahů mezi EU a Trumpovou administrativou. Americký prezident totiž v minulosti hrozil, že uvalí dodatečná cla na blok, pokud bude nadále pokutovat americké technologické giganty. Tato otázka byla tématem napjatých obchodních jednání v posledních měsících, kdy USA tlačily na Brusel, aby zrušil DSA a další donucovací opatření.

Zatímco v Bruselu a dalších evropských hlavních městech, kde panovaly obavy, že by Komise ustoupila požadavkům na omezení vymáhání předpisů vůči americkým technologickým firmám, byla pokuta přijata opatrně pozitivně, někteří evropští politici s americkou agendou se ke kritice přidali. Krajně pravicový nizozemský politik Geert Wilders napsal: „Nikdo vás nevolil. Reprezentujete nikoho. Jste totalitní instituce a neumíte ani napsat slova svoboda projevu. Neměli bychom přijmout pokutování [sítě X], ale zrušit [Komisi].“ Pokuta je pouze závěrem první části šetření EU vůči síti X, které se bude dále zabývat i obsahem šířeným na platformě.

Elon Musk

