Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje

Kontroverzní miliardář Elon Musk vystoupil na svou obranu poté, co se jeho jméno objevilo v nově odtajněných dokumentech souvisejících s osobou Jeffreyho Epsteina. Nechali ji zveřejnit demokratičtí kongresmani, informovala BBC. Muskovi vadí, že má u některých zmínek přednost před princem Andrewem, který byl s Epsteinem prokazatelně v kontaktu.
Musk se k odhalením z odtajněných dokumentů vyjádřil, když se obořil na britskou televizní stanici Sky News kvůli zavádějícímu titulku, přičemž popřel, že by kdykoliv osobně navštívil Epsteinův ostrov.
"Hanba Sky News za tento naprosto zavádějící titulek. Každý, kdo šíří tento falešný narativ, si zaslouží naprosté opovržení. Epstein se mě snažil přesvědčit, abych jel na jeho ostrov, a já to odmítl. Přesto mě jmenují ještě před princem Andrewem, který ho navštívil," napsal podnikatel na své sociální síti X.
Kongresmanům poskytla dokumenty organizace Jeffrey Epstein Estate. Nejnověji uvolněné informace zmiňují let prince Andrewa mezi americkými státy New Jersey a Florida v květnu 2000 a pozvánku pro Muska na Epsteinův ostrov z prosince 2014. Člen britské královské rodiny a známý podnikatel se zatím k nařčením nevyjádřili.
V dokumentech jsou zmínky i o dalších prominentních osobnostech, jde například o internetového podnikatele Petera Thiela a někdejšího Trumpova poradce Steva Bannona.
Princ Andrew v minulosti prohlásil, že s Epsteinem přerušil kontakt mezi lety 2006, kdy zjistil, že je Američan vyšetřován, a 2010. Poté styky krátce obnovil, což potvrdily i fotografie z New Yorku z prosince 2010. Syn zesnulé královny Alžběty II. tvrdil, že Epsteina už posléze neviděl a nemluvil s ním.
Mladší bratr současného krále Karla III. v minulosti v rozhovoru pro pořad Newsnight řekl, že Epsteina neviděl a nemluvil s ním od návštěvy jeho domu v New Yorku v prosinci 2010. Setkání tehdy označil za "špatné rozhodnutí".
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Epstein byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Čtvrteční útok nožem v autobuse pražské hromadné dopravy kvalifikovali policisté jako pokus o vraždu. Podezřelému tak hrozí až výjimečný trest. Při útoku utrpěli zranění dva lidé, oba jsou mimo ohrožení života.
Zdroj: Jan Hrabě