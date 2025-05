Na hradecký hokejový klub padl opět stín dopingu. Pozitivní test měl útočník Chalupa

Pozitivní výsledek testu ze 7. dubna nepřímo potvrdil ředitel extraligy Martin Loukota, jenž tak učinil v prohlášení na webových stránkách Asociace profesionálních hráčů ledního hokeje (APK LH) a potvrdil tak výsledky testů zveřejněných na webu Antidopingového výboru ČR. "Mohu potvrdit, že pozitivní nález je z hokejového zápasu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové," uvedl pro ČTK Martin Čížek, ředitel Antidopingového výboru ČR.

Připomeňme, že se jedná o testy provedené po zápase, ve kterém domácí Pardubice vyhrály 4:0 a že to nakonec byly ony, které postoupily do finále po celkové vítězství 4:1 v sérii s Hradcem. Co se pak týče samotného hříšníka Chalupy, tak ten vedle 11 utkáních v základní části nastoupil v letošním play-off ještě do dalších sedmi. Ani v jednom z nich nezaznamenal žádný bod, stejně jako v onom inkriminovaném třetím semifinálovém zápase, v němž odehrál 12 minut. Kromě Hradce pak Chalupa během této sezóny nastupoval za Kolín a Prostějov.

"On teď má možnost seznámit se s celou tou dokumentací a zvolit další postup. Má nějaká procesní práva a může požádat o analýzu vzorku B, případně žádat o terapeutickou výjimku. Nerad bych ho postavil do té pozice, že ho veřejnost hned rovnou odsoudí. Nechal bych ho trošku nadechnout, aby měl možnost se nějakým způsobem obhajovat," pokračuje dále šéf Antidopingového výboru ČR Čížek a dodává: "Vím, že to přitahuje velkou pozornost médií, ale je to postup, který běžně používáme i v jiných případech."

Co se však týče oné zmiňované terapeutické výjimky, zpětná žádost o ni nemusí být jednoduchou záležitostí. "Na této úrovni by to měl mít ten hráč vyřízené dopředu. Stává se přesto, že tomu tak není. Vyhodnocujeme pak, zda výjimku uznat, či nikoliv. Někdy, když je to zcela jednoznačně prokázané, že sportovec potřebuje užívat lék s ohledem na svůj zdravotní stav a jen třeba v té souvislosti něco zanedbal, vyhodnocujeme vše podle konkrétních okolností," vysvětluje Čížek.

Případ se stal navzdory tomu, že už téměř přesně rok existuje aplikace Čistý sport, kde si mohou sportovci rychle zjistit, zda daný lék, který berou náhodou neobsahuje nějakou ze zakázaných látek. "Máme data, z nichž vyplývá, že sportovci ji využívají, ale v té aplikaci si mohou ověřit pouze léky, nikoliv doplňky stravy," připomíná k tomu Čížek.

Během tohoto extraligového ročníku 2024/25 se k vedení soutěže dostalo celkem 60 výsledků testů s tím, že hned 48 z nich se provedlo v rámci základní části, přičemž se zúčastnil každý z extraligových klubů přinejmenším jednou s tím, že dosud byly všechny testy s negativním výsledkem. "Hráč nyní bude muset Antidopingovému výboru ČR vysvětlit, jak se mu zakázaná látka do těla dostala. Vzhledem k zintenzivnění spolupráce APK LH a všech klubů s antidopingovým výborem v oblasti edukace a informovanosti i vzhledem k stoprocentní účasti klubů na všech vzdělávacích akcích antidopingového výboru musím vyjádřit rozčarování, že se podobným případem budeme zabývat po dvou letech ve stejném klubu," okomentoval pozitivní výsledek Matěje Chalupy ředitel extraligy Loukota.

Na neštěstí pro Hradec Králové se tak nejednalo o první takovýto případ. Už před dvěma lety se stejným výsledkem dopadly testy trojice hráčů Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl. Všem se do těla dostala zakázaná látka z potravinového doplňku. Inkriminovaný duel, po kterém byli hráči tehdy testováni, byl zpětně zkontumován, avšak nemělo to na konečný stav série vliv, neboť onen inkriminovaný duel stejně Východočeši, kteří nakonec tehdy brali stříbro, prohráli 1:2.

Chalupa byl z výsledků šokován a chce vyvrátit veškeré pochyby

K nejnovějšímu hradeckému pozitivnímu výsledku se vyjádřil i samotný testovaný hokejista Matěj Chalupa, jenž neskrýval překvapení. "Nikdy jsem vědomě nebral zakázané látky. Celou svoji sportovní kariéru ctím pravidla fair play. Pravidelně se podrobuji antidopingovým kontrolám, vždy s negativním výsledkem," připomněl Chalupa.

Ten tedy bude nyní postupovat tak, že požádá o analýzu vzorku B. "Pokud se přítomnost látky potvrdí, tak se samozřejmě nabízí otázka, jak se mohla do mého těla dostat. Na tuto otázku neznám odpověď. Učiním však vše pro to, abych ji zjistil a vše se objasnilo," pokračuje dále ve svém prohlášení Chalupa.

Taktéž se v těchto dnech seznamuje s dokumentací a detaily nálezu a zároveň připravuje další kroky pro svou obranu. "Podniknu veškeré možné kroky, abych vyvrátil jakékoli pochybnosti o tom, že jsem porušil antidopingová pravidla. Cítím se nevinen a věřím, že se vše vysvětlí a své jméno očistím. Na veřejnost a novináře se pak obrátil s prosbou o ctění presumpce neviny a také, aby se „zdrželi nepodložených a spekulativních informací o mém případu, které mohou mít negativní vliv na moji pověst.“