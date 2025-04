Tohle nikdy nebylo a nebude Rusko: Ukrajinci žijící pod okupací se děsí Trumpových mírových plánů

Volby by v březnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s podporou více než třetiny voličů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest kandidujících subjektů, pod čarou by zůstalo hnutí Stačilo!.