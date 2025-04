Kometa zvládla klíčový duel v Pardubicích, po výhře 4:2 je krok od titulu

Zápas začal opatrně, ale s každou minutou gradoval. První se prosadili hosté, když v šesté minutě otevřel skóre Jakub Konečný, když využil rychlý přechod z obranné třetiny. Po přihrávce Kosa zamířil přesně k tyči a brněnský celek se ujal vedení. Pardubice si vytvořily několik šancí, měly výraznou střeleckou převahu, ale brankář Komety Dominik Postava předváděl jeden jistý zákrok za druhým. Skóre se do přestávky už nezměnilo.

Druhá třetina přinesla obrovský tlak Dynama, ale góly opět padaly do jejich sítě. Hned v úvodu periody, ve 21. minutě, se po chybě domácí rozehrávky v obranném pásmu dostal k puku Hynek Zohorna a nekompromisně zvýšil na 2:0. Brňané byli mimořádně efektivní, zatímco Dynamo naráželo na výborně organizovanou obranu a skvělého gólmana.

Ve 24. minutě se Kometa usadila v útočném pásmu a po střele Andreje Kollára, která byla pravděpodobně tečovaná, to bylo už 3:0. Brněnský celek se dostal do komfortního náskoku, zatímco domácí museli řešit nejen vlastní neproduktivitu, ale i rostoucí nervozitu. Přesto pokračovali v aktivní hře, ale žádná z jejich střel si cestu do sítě nenašla.

Ve třetí třetině se zápas začal lámat. Dynamo dostalo příležitost k přesilovce a ve 42. minutě ji využilo – Robert Kousal napřáhl od modré a tvrdou ranou snížil na 1:3. Domácí diváci se zvedli ze sedadel a hnali svůj tým dopředu. Zhruba deset minut před koncem se po další aktivitě před brankou Komety prosadil Jáchym Kondelík, který dorážkou do odkryté klece vykřesal naději – 2:3.

Pardubice v závěru vrhly všechny síly do útoku, několikrát se snažily usadit v útočném pásmu, ale Kometa hrála takticky výborně. V 59. minutě sáhli domácí ke hře bez brankáře, ale ani s šesti bruslaři na ledě se jim vyrovnat nepodařilo. Naopak přišel rychlý protiútok a Jakub Flek trefil prázdnou bránu. Gól padl sekundu před koncem a znamenal definitivní pojistku – 4:2 pro Brno.

Jedním z klíčových faktorů zápasu byl výkon Dominika Postavy. Brněnský gólman pochytal řadu nebezpečných střel a několikrát své spoluhráče podržel i v kritických chvílích, kdy Dynamo tlačilo ve dvojnásobné přesilovce. Naopak brankář domácích Roman Will čelil podstatně menšímu počtu střel, ale inkasoval čtyřikrát.

Pardubice měly jasnou střeleckou převahu – za celý zápas vystřelily 40krát, zatímco Brno pouze 17krát. Přesto to byli hosté, kdo dokázal svoje šance zužitkovat. Dynamo naopak doplácelo na špatnou efektivitu a nedisciplinovanost – klíčový byl například faul Romana Červenky v 55. minutě, kdy domácí tlačili za vyrovnáním.

Brněnský tým vede ve finálové sérii 3:2 a má možnost rozhodnout o zisku titulu už v dalším utkání. To se odehraje na ledě Komety, a domácí prostředí tak může být velkou výhodou. Pokud by Brno vyhrálo, slavilo by svůj první mistrovský titul od roku 2018.