5 mýtů o online nebankovních půjčkách

1. Nebankovní půjčka je drahá a nevýhodná

Bez ohledu na to, u koho si půjčku sjednáte, se nedá říct, že je půjčka levná a výhodná. Vždy ji totiž přeplatíte. Můžete však udělat několik kroků, abyste získali co nejvýhodnější produkt. Začněte průzkumem trhu a zjistěte, co je v nabídce. Nesledujte jen úrokovou sazbu, ale spíše hodnotu RPSN (roční procentní sazba nákladů), která vám říká, kolik peněz za půjčku zaplatíte celkem.

U hodnoty úrokové sazby si hlídejte zkratky za číslicí. Díky nim budete vědět, jak dlouho hodnota úroku platí:

p. q. – čtvrtletní úroková sazba,

p. s. – pololetní úroková sazba,

p. m. – měsíční úroková sazba,

p. d. – denní úroková sazba,

p. a. – roční úroková sazba.

2. Nebankovním poskytovatelům se nedá věřit

V současnosti musí mít každá společnost, která poskytuje spotřebitelské úvěry, licenci od České národní banky. Je nutné, aby splňovala řadu opatření, a tak se nemusí žadatelé bát, že by si půjčovali od lichvářů. Jak poznáte solidního nebankovního poskytovatele online půjček?

- Pohybuje se na trhu již několik let a má známé jméno.

- Na nezávislých stránkách má pozitivní recenze.

- Dostali jste na něj doporučení od svých známých, kteří byli jeho klienti.

- Má co nejvíce hvězd v Indexu odpovědného úvěrování.

- Má jasně formulované podmínky půjčky.

- Ochotně vám odpoví na veškeré dotazy.

- Nabízí flexibilní splácení, aby pro vás byl život s půjčkou co nejpohodlnější.

3. Nebankovní půjčku získá každý

O společnostech, které nabízí nebankovní online půjčky, se říká, že je dají každému. To ale není pravda. Společnosti mají ze zákona povinnost prověřit bonitu, tedy schopnost splácení žadatele. Poskytovatelé tím chrání nejen člověka, který o půjčku žádá, ale také sami sebe. Pokud vyjde najevo, že by žadatel nebyl schopný pravidelně splácet, společnost mu peníze nepůjčí.

4. Vyřízení půjčky a připsání peněz na účet trvá dlouho

Každá společnost má pro sjednání půjčky online jiné podmínky. Obvykle je možné si zažádat online z pohodlí domova, ve kteroukoliv denní i noční hodinu nebo půjčku vyřídit po telefonu. Většinou byste u sebe měli mít občanský průkaz, další doklad a potvrzení o příjmu. Někdo umožňuje i ověření přes BankID. Smlouva se podepisuje online pomocí SMS zprávy. Jakmile jsou formality vyřízené, společnost vám peníze odešle během pracovního dne. Rychlost připsání na účet se odvíjí od vaší banky a dne v týdnu. Obecně však můžete mít peníze do druhého dne.

5. Nebankovní půjčka roztáčí dluhovou spirálu

Půjčka je nástroj, se kterým se musí zacházet opatrně, jinak může představovat problém. Nejdůležitější je zodpovědný přístup. Nejprve si odpovězte na otázku, zda si opravdu potřebujete půjčit. Spočítejte si, jestli vám nebude dělat problém peníze po určitou dobu splácet. Při uvažování o půjčce je důležité, abyste měli pravidelný příjem a splácená suma neohrožovala chod vaší domácnosti.