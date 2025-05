Česko podepíše dohodu o dostavbě Dukovan, jakmile to bude možné

"Česká republika musí být co nejvíce energeticky soběstačná. V tendru jsme sledovali hlavně tři cíle. Aby nové bloky vyráběly energii za co nejnižší cenu, aby do samotné stavby byly co nejšíře zapojeny české firmy a vyžadovali jsme také garanci, že dostavba půjde rychle a spolehlivě. Nabídka společnosti KHNP byla ve všech ohledech nejlepší. Proto byla vybrána jako doporučený dodavatel, a proto jsme dnes odsouhlasili podpis smlouvy KHNP a EDU II. Vláda respektuje předběžné opatření soudu, a tedy i odložení podpisu. Chceme mít ale na naší straně splněné všechny úkoly tak, aby jakmile soud podpis umožní, mohlo k němu dojít a nenabírali jsme ani den zpoždění," uvedl premiér Fiala.

S ohledem na odhadovaný výhled budoucí spotřeby energií v České republice, postupující nároky na dekarbonizaci a z hlediska ekonomické rentability bylo v průběhu přípravy projektu nového jaderného zdroje rozhodnuto rozšířit původní záměr na výstavbu dvojice bloků (EDU 5 a EDU 6). Ekonomické srovnání uvažovaných variant prokázalo, že v případě výstavby dvojbloků lze dosáhnout významné úspory nákladů. Ze stejného důvodu byla mezi zvažované varianty zařazena možnost po dokončení nových boků v Dukovany plynule postoupit k výstavbě dalšího dvojbloku v lokalitě Temelína, ideálně ve spolupráci se stejným dodavatelem.

Dodavatel nových jaderných bloků, korejská společnost KHNP, vzešel z náročného výběrového řízení. Ve srovnání s dalšími účastníky tendru nabídla České republice a jejím občanům nejen nejlepší podmínky, ale také nejsilnější záruky, že tyto podmínky dodrží. Proto vláda rozhodla o uzavření smlouvy právě s touto společností.

"Výběrové řízení nám zajistilo možnost porovnat různé nabídky a dosáhnout tak co nejvýhodnějších podmínek pro Českou republiku. Jednotková cena bloku, který má společnost KHNP v Dukovanech postavit, odpovídá avizovaným 200 mld. Kč v cenách z roku 2024, což znamená výslednou cenu elektřiny pod 90 eur za megawatthodinu," řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a dodal, že se proti včerejšímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně bude společnost Elektrárna Dukovany II bránit kasační stížností, kterou v co nejkratší době podá Nejvyššímu správnímu soudu.

"Jsme přesvědčeni, že proces vyhodnocení nabídek proběhl korektně a podle platných zákonů. Věřím, že soud rozhodne rychle, abychom v přípravě výstavby nových jaderných bloků mohli pokračovat a státu nevznikly prodlením škody," doplnil ministr Stanjura.

Výstavba bude mít pro Českou republiku zásadní ekonomické, sociální a energetické přínosy: vedle posílení energetické bezpečnosti významně oživí ekonomiku a vytvoří podmínky pro dlouhodobou prosperitu celého Česka a konkrétně také kraje Vysočina a sousedních regionů.

Zástupci českých a korejských firem dopoledne uzavřeli 12 smluv o smlouvách budoucích a memorand, které představují významný krok v přípravě projektu.

"V tuto chvíli je důležité, že děláme vše pro to, aby se mohlo ihned po rozhodnutí soudu pokračovat dále. Proto se dnes podepsala řada komerčních dohod a ujednání o spolupráci KHNP a dalšími členy korejského týmu. Mezi nejvýznamnější smlouvy patří rámcová dohoda o komplexní dodávce turbínové haly a smlouva o dodávce parní turbíny mezi společnostmi ŠKODA POWER, KHNP a DOOSAN. Tato část projektu, vysoce technologicky náročná, může tvořit až 15–20 % celkového objemu kontraktu, a umožní zapojení řady dalších firem v rámci subdodavatelského řetězce Škoda Doosan Power. Celkově máme už dnes vyjasněné 30% zapojení českých firem. Přesně tak, jak jsme se v únoru při mých jednání v Soulu domluvili s KHNP. Nadále pak platí cíl zapojení českého průmyslu zhruba z 60 %," sdělil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Česká republika připravuje projekt nového jaderného zdroje pro Českou republiku prostřednictvím Skupiny ČEZ už od roku 2015. "Partnera, kterého jsme v tendru na výstavbu nových jaderných bloků vybírali, jsme hledali na další desítky let. Proto jsme kladli značný důraz na to, jak se uchazeči stavěli k našim požadavkům, tedy mimo jiné k závaznosti platného harmonogramu, závaznosti nabízené ceny a zárukám za jejich dodržení. KHNP nabídla Česku lepší cenu, větší garanci kontroly nákladů i harmonogramu projektu," upřesnil generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.