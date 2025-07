Letošní Tour de France i s českým zástupcem. Poprvé se na slavném závodě představí Bittner

I letos budou mít čeští cyklističtí fanoušci komu fandit na nejznámějším cyklistickém závodě, když se tak na svém druhém Grand Tour závodě objeví právě Pavel Bittner. "Je to určitě splněný sen. Jsem takový, že si ty věci moc neuvědomuju a naplno mi to dojde až teprve ve chvíli, když tam budu. Samozřejmě je to ale něco obrovského, něco, o čem cyklista sní, asi nejvíce, co vůbec jde. Jsem na to moc zvědavý," nechal se slyšet český cyklista v rozhovoru pro Český rozhlas a iDNES.cz.

Ke své premiérové účasti na Tour de France se takto vyjádřil v neděli po republikovém mistrovství silniční cyklistiky. Na svém instagramovém účtu k tomu ještě dodal následující: "A co je na tom nejhezčí? Že když jsem se za pět let dostal z rozvojového týmu až do toho worldtourového, na Vueltu a pak sem na Tour, tak se teď na start postavím s klukama, co šli tou samou cestou. Tohle je fakt velký moment."

Vítěz domácí ankety Král cyklistiky za rok 2024, kterou vyhrál především za to, že loni na své premiérové Vueltě nejenže v jedné etapě skončil druhý, ale jednu z etap tam dokonce i vyhrál. Do cíle Vuelty nakonec dojel v celkové klasifikaci na 115. pozici, ovšem v rámci bodovací soutěže se umístil na šestém místě.

Bittner by rád vyhrál na Tour etapu. Klidně hned tu první

Dvaadvacetiletý olomoucký rodák se vzestupnou výkonností se před svým premiérovým startem na Staré dámě nebojí velikých ambicí. Rád by se výrazně na Tour prosadil už v jejím prvním týdnu. "Hned první etapa bude příležitostí pro sprintery a také pro mě. S Tobiasem (Lundem Andresenem) si budeme pomáhat do závěru, on je lepší v těch kratších koncích, takže druhá etapa bude spíš na něho, pro mě pak možná zase ta třetí. Každopádně první týden bude mít každý tři příležitosti jet na výsledek, což je super," uvedl Bittner, jenž vidí díky profilu prvních etap možnost obléknout si žlutý dres. "Ta šance je pro sprintery obrovská a je super, že ta příležitost vůbec je, protože to nebývá zrovna často. Vím, že procento pravděpodobnosti je hodně malé, aby někdo hned při své první etapě na Tour de France tu etapu hned vyhrál, ale podobně se asi nečekalo, že vyhraju etapu na Vueltě. Ta šance určitě není nulová. A myslím, že někdo ze sprinterů může mít žlutý dres ještě i po druhé a třetí etapě," pokračoval.

Je si však vědom, že ve startovní listině bude mnoho dalších mnoho zkušenějších sprinterů. "Je skvělý pocit poprat se s těmi úplně nejlepšími sprintery na světě. I když je to s nimi vždy hodně ostré, je super mít možnost se s těmi nejlepšími porovnat. Budu připravený – jsem rychlejší, než jsem byl dřív, dokonce o dost, než jsem byl loni na Vueltě," říká odhodlaně Bittner.

Ten i přes svou zkušenost z Vuelty tuší, že účast na Tour de France je přeci jenom ještě něco jiného. "Tour de France zná prostě úplně každý, to se každému rozsvítí v hlavě, když zazní tenhle název. Je to přece jen ještě o něco vyšší level, největší závod, který lze na kole vůbec jet. V cyklistice víc není, je to vzpomínka na celý život. Věřím, že těch příležitostí bude v budoucnosti ještě víc," řekl.

Bittnerovi spolujezdci z nizozemské stáje Picnic PostNL pak budou Nizozemci Frank van den Broek s Timem Nabermanem, Britové Sean Flynn a Oscar Onley, Dán Tobias Lund Andresen, Francouz Warren Barguil a Němec Niklas Märkl.

Jejich trenér Matt Winston této sestavě věří. "Míříme na Tour de France s vědomím několika skvělých vzpomínek na loňský ročník. Vybrali jsme sestavu, která v nedávných závodech ukázala, že umí jezdit skvěle jako tým a pracovat společně. Připsali jsme si díky tomu pár opravdu solidních výsledků, takže na start půjdeme sebevědomí," uvedl konkrétně a prozradil, na co přesně se budou chtít na nadcházející Tour de France zaměřit. "Chceme se poprat o úspěch v etapách. Oscar je ve skvělé formě, stejně tak i Warren s Frankem. Pro rychlejší koncovky máme dvě dobré varianty – Tobiase i Pavla, kteří s podporou, kterou zde máme, mohou být vepředu při různých typech etap."

"Celkově vzato budeme každou etapu brát tak, jak přijde, a během tří týdnů budeme hledat příležitosti, které by nám mohly co nejvíce vyhovovat. Pokud budeme i nadále dobře pracovat jako tým s vidinou naplnění našich cílů, pak jsem si jistý, že o dobré výsledky se můžeme ucházet po celou dobu závodu a do Paříže dojedeme se vztyčenou hlavou," zakončil Winston.