Strašák jménem covid obchází svět i Tour de France. Případů opět přibývá

Počty nákaz onemocněním covid-19 podle americké stanice CNN ve Spojených státech stoupají. „Na základě údajů CDC se zdá, že se nacházíme uprostřed letní vlny infekcí vyvolaných virem covid-19. To by nemělo být překvapením. Od začátku pandemie jsme každoročně svědky několika vln infekcí, včetně jedné, která vrcholí v létě,“ vylíčila lékařka Leana Wenová.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je ale situace poměrně stabilní. Celosvětové statistiky vykazují 22 800 nakažených lidí za týden od 30. června do 7. července. Kritická se zdála situace loni v srpnu, kdy WHO zaznamenala 708 tisíc případů.

Přesto ale každý týden po celém světě na covid-19 zemře zhruba 1700 lidí, jak už psaly EuroZprávy.cz. Generální ředitel WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus varoval před snižující se proočkovaností. Navzdory vysokému počtu úmrtí „data ukazují, že proočkovanost mezi zdravotnickými pracovníky a lidmi nad 60 let, kteří patří mezi nejrizikovější skupiny, klesla,“ uvedl Tedros na tiskové konferenci.

Na zhoršující se situaci reagovali pořadatelé slavného cyklistického závodu Tour de France. „Organizátoři závodu, média a hosté nyní musí nosit roušky všude tam, kde přijdou do styku s jezdci a zaměstnanci týmů během závodu,“ píše server Cycling News.

V pelotonu se za několik posledních dnů totiž objevilo několik případů nákazy covidem-19. Závody opustili Tom Pidcock, Juan Ayuso a Michael Mørkøv. I přes pozitivní test stále závodí Geraint Thomas.

K posílení opatření vyzval například belgický cyklista Remco Evenepoel. „Na startu a v cíli je tolik lidí. Covid se nedostává jen do pelotonu, ale přichází i zvenčí. Chceme ho udržet mimo závod a být co nejbezpečnější. Opravdu nechceme nijak riskovat. Myslím, že bychom se měli vrátit k pravidlům z let 2021, 2022,“ popsal.

Deník Le Monde upozornil, že pro současné lídry Tour Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda jsou „dalšími překážkami v jejich souboji Pyreneje a covid-19“.

Světová zdravotnická organizace oznámila, že na covid-19 zemřelo více než sedm milionů lidí, i když skutečný počet obětí pandemie bude pravděpodobně mnohem vyšší.

V květnu 2023 vyhlásil prezident WHO konec stavu mezinárodního ohrožení. Organizace však nadále vyzývá vlády, aby pokračovaly v monitorování a sekvenování viru a zajistily přístup k cenově dostupným a spolehlivým testům, léčbě a vakcínám.

Covid-19 je onemocnění způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, který byl poprvé identifikován koncem roku 2019 ve městě Wu-chan v Číně. Tento virus se rychle rozšířil po celém světě a způsobil jednu z největších pandemických krizí moderní doby.

Mezi běžné příznaky patří horečka, kašel, únava, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, dušnost a v závažných případech zápal plic nebo respirační selhání. Příznaky se mohou lišit a onemocnění může být asymptomatické nebo velmi závažné.

Virus se šíří především kapénkami, které se uvolňují, když infikovaná osoba kašle, kýchá, mluví nebo dýchá. Možný je také přenos dotykem povrchů kontaminovaných virem, následným dotykem obličeje, nosu nebo úst.