Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval

S nástupem podzimu a chladnějšího počasí začíná v Česku úřadovat covid. V tomto týdnu se již potvrdilo přes pět tisíc nových případů nemoci. Dobrou zprávou však je, že se aktuální epidemická situace nepromítá do nemocnic.
Od pondělí do soboty se potvrdilo celkem 5342 nových případů onemocnění covid-19, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Nárůst je tak jasně patrný, za celý minulý týden se prokázalo 3909 případů nemoci. Naštěstí se neprojevuje v nemocnicích, které evidují celkem 117 hospitalizovaných pacientů. Pouze čtyři lidé se nacházejí na jednotkách intenzivní péče.
"V zemích EU stejně jako v ČR dominuje cirkulace SARS-CoV-2 bez vlivu na míru hospitalizací. Viry chřipky a RSV cirkulují jen velmi omezeně. Cirkulace SARS-CoV-2 je zvýšena ve všech věkových skupinách, v některých zemích je pozorován sestupný trend. Těžké onemocnění se týká osob starších 65 let věku," uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ) v úterní zprávě.
V Česku momentálně dominantně cirkulují viry SARS-CoV-2 a také další respirační viry typické pro období nastupujícího podzimu. Jde konkrétně o rhinoviry, sezónní koronaviry a viry parainfluenzy. Dominující variantou koronaviru je aktuálně varianta XFG, která je zodpovědná za 76 procent případů. Podle odborníků jde o variantu, která lépe uniká protilátkám navozeným posledními vakcinačními boostery.
Ústav také na dvou konkrétních případech zmínil, jaké jsou momentálně příznaky nákazy koronavirem. "V jednom případě pacient (1957) vykazoval běžné symptomy nachlazení a v jednom případě byla pacientka (1941) vyšetřena pro průjem, zvracení a malátnost," sdělili pracovníci.
Podle ústavu je nicméně epidemická situace klidná a odpovídá počátku sezóny, přičemž je patrný nástup epidemické vlny SARS-CoV-2. Dopad na míru hospitalizací je zatím malý. "Aktuální vývoj SARS-CoV-2 není znepokojivý a v současné době v důsledku šíření sledovaných variant nehrozí významná epidemická vlna ani vyšší míra hospitalizací," dodali experti.
