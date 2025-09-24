V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje

24. září 2025 16:52

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)
V Česku se během září potvrdilo za den i přes tisíc nových případů covidu-19. Experty ale současná situace neznepokojuje, protože se výrazně neprojevuje v nemocnicích. Odborníci také prozradili, jaká varianta koronaviru momentálně dominuje. 

V Česku se za úvodní dva dny probíhajícího týdne potvrdilo 2830 případů onemocnění covid-19, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Za celý uplynulý týden se prokázalo 3909 případů nemoci. 

"V zemích EU stejně jako v ČR dominuje cirkulace SARS-CoV-2 bez vlivu na míru hospitalizací. Viry chřipky a RSV cirkulují jen velmi omezeně. Cirkulace SARS-CoV-2 je zvýšena ve všech věkových skupinách, v některých zemích je pozorován sestupný trend. Těžké onemocnění se týká osob starších 65 let věku," uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ) v úterní zprávě. 

V Česku momentálně dominantně cirkulují viry SARS-CoV-2 (46,8 %) a také další respirační viry typické pro období nastupujícího podzimu. Jde konkrétně o  rhinoviry, sezónní koronaviry a viry parainfluenzy.

Dominující variantou koronaviru SARS-CoV-2 je aktuálně varianta XFG, která je zodpovědná za 76 procent případů. Podle odborníků jde o variantu, která lépe uniká protilátkám navozeným posledními vakcinačními boostery. 

Ústav také na dvou konkrétních případech zmínil, jaké jsou momentálně příznaky nákazy koronavirem. "V jednom případě pacient (1957) vykazoval běžné symptomy nachlazení a v jednom případě byla pacientka (1941) vyšetřena pro průjem, zvracení a malátnost," sdělili pracovníci. 

Podle ústavu je nicméně epidemická situace klidná a odpovídá počátku sezóny, přičemž je patrný nástup epidemické vlny SARS-CoV-2. Dopad na míru hospitalizací je zatím malý. "Aktuální vývoj SARS-CoV-2 není znepokojivý a v současné době v důsledku šíření sledovaných variant nehrozí významná epidemická vlna ani vyšší míra hospitalizací," dodali experti.

