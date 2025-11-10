MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích

Olympijské hry, ilustrační foto
Olympijské hry, ilustrační foto Foto: unsplash.com

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) směřuje k zavedení plošného zákazu účasti transgender žen v ženských sportovních kategoriích. Olympijští představitelé zároveň zvažují vyloučení sportovců s rozdíly ve vývoji pohlaví (DSD) z ženských soutěží, a to s ohledem na možnou výhodu způsobenou testosteronem. K tomuto posunu dochází poté, co lékařská šéfka MOV, Dr. Jane Thornton, předložila prezentaci zdůrazňující potenciální fyzické výhody u těch, kdo soutěží v ženském sportu, ačkoli se narodili jako biologičtí muži.

Hovoří se o tom, že zákaz transgender žen by mohl být zaveden včas pro Letní olympijské hry 2028 v Los Angeles. Otázka však ještě nebyla předložena plénu MOV k finálnímu rozhodnutí. Výbor byl také seznámen s novými metodami testování pohlaví, které již zavedla například Světová atletika. Ta používá neinvazivní stěry z tváře k detekci přítomnosti mužského chromozomu Y.

Tento vývoj přichází po silném tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se zavázal ukončit „válku proti ženskému sportu“. Trump už v únoru prohlásil, že jeho administrativa nebude přihlížet, jak „muži porážejí ženské sportovkyně“ a dokonce oznámil, že nařídí ministerstvu pro vnitřní bezpečnost odepřít víza mužům, kteří by se falešně identifikovali jako ženy, aby se dostali na hry.

MOV dříve nechával rozhodování o genderové způsobilosti na jednotlivých sportovních svazech. Loni v září však výbor svolal pracovní skupinu expertů, aby pravidla přehodnotila. MOV sice dříve považoval návrat k plošnému testování pohlaví za „špatný nápad“, ale nová prezidentka Kirsty Coventry, zvolená letos v březnu, začala hovořit o ochraně ženské kategorie.

MOV sice v minulosti zavedl na olympijských hrách v Mexiku v roce 1968 „certifikáty ženství“, ale testy založené na chromozomech byly později označeny za nevědecké a neetické a před hrami v Sydney v roce 2000 byly zrušeny. Pracovní skupina nyní pokračuje v diskuzích, a jak MOV potvrdil, zatím nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí.

