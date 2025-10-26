Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

David Holub

26. října 2025 20:56

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

Zatímco v případě Brignoneové se jedná o vážné zranění z letošního dubna, kdy si po pádu na italském šampionátu komplikovaně zlomila holenní i lýtkovou kost na levé noze s tím, že si zároveň přetrhla přední zkřížený vaz , v případě Bassinové se zase pro změnu jedná o zranění, které si přivodila v tréninku a konkrétně zde jde o zlomeninu nohy.

Brignoneová už má za sebou hned dvě operace a navzdory tomu ji noha i tak nadále bolí. "Myslím, že nebude možné, abych od ledna nebo přímo před olympijskými hrami naskočila do závodů," nechala se slyšet pětatřicetiletá alpská lyžařka, která platí v Itálii za jednu z nejúspěšnějších na světě. "Denně pracuju pět až sedm hodin na fyzioterapii pouze na tom, abych vyléčila zranění. A to znamená, že pracuju opravdu tvrdě, protože jinak bych měla nohu, která by měla úplně jiný tvar než ta druhá," pokračovala Brignoneová, která své zranění utrpěla při závodě v obřím slalomu.

To zranění Bassinové je čerstvé a ta se tak podrobila operaci již tento týden ve středu. Italská federace zimních sportů FISI pak oznámila, že její rekonvalescence bude trvat čtyři až šest měsíců. Nepředstavila se tak ani v sobotním zahajovacím závodě nového ročníku Světového poháru v rakouském Söldenu, neboť právě v rámci tréninku na tento podnik se inkriminovaný nešťastný  moment stal.

včera

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

Ilustrační foto

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.

