Tlak bez výsledku. Ledecká neuspěla, na olympiádě si bude muset vybrat

Historie se na zimních olympijských hrách v Itálii nejspíš opakovat nebude. České favoritce Ester Ledecké totiž nebude umožněno účastnit se paralelního obřího slalomu na snowboardu i sjezdu lyžařek. Trojnásobná olympijská vítězka si tak bude muset vybrat.
Český olympijský výbor (ČOV) dnes informoval, že program na den 8. února 2026 zůstává beze změny, tedy s paralelním obřím slalomu i lyžařským sjezdem během jediného dne. "V tuhle chvíli už máme bohužel jistotu, že se program nezmění. Mrzí nás to, ale za daných okolností jsme udělali maximum," řekl šéf ČOV Jiří Kejval.
Předseda výboru zmínil, že osobně usiloval o změnu programu. Na jeho straně byl i šéf Mezinárodní lyžařské federace FIS Johan Eliasch. Na zodpovědné osoby se snažil působit i Svaz lyžařů.
"Poskládat olympijský program je komplexní záležitost, závisí na organizaci sportovišť i mnoha dalších faktorech. Ester je jako 'obojživelnice' naprosto výjimečná sportovkyně," sdělil Kejval a popřál reprezentantce skvělou sezónu.
Podle šéfa olympijské mise Martina Doktora je na Ledecké, aby se rozhodla, jakou kombinaci sportů a disciplín zvolí. "My jsme připraveni jí zajistit potřebné zázemí a ubytování jak v Livignu pro snowboarding, tak v Cortině d’Ampezzo pro sjezdové lyžování," nechal se slyšet.
Ledecká si podle dostupných informací vybrala snowboard, kde bude obhajovat dva triumfy v řadě za sebou z her v Jižní Koreji a Číně.
Zdroj: Libor Novák