Ester Ledecká přepisuje historii. Po bronzu z lyžařského sjezdu má zlato ze snowboardingu

Než přišel na řadu hlavní závod v paralelním obřím slalomu, předcházela tomu kvalifikace a i tu česká závodnice ovládla bez ztráty kytičky. Cestu do finále otevřela osmifinálovým soubojem s Italkou Jasmin Corattiovou, kterou nakonec překonala o 3,21 sekundy. V následném čtvrtfinále se střetla teprve s patnáctiletou Bulharkou Malenou Zamfirovovou. Ta svou jízdu tehdy nedokončila, neboť během ní spadla.

V semifinále se musela Ledecká vypořádat s mohutnou podporou pro svou soupeřku, jelikož tou tehdy byla domácí Švýcarka Ladina Caviezelová. Nakonec ji překonala o 55 setin a mohla se tak těšit na finále už s jistotou cenného kovu. Její finálovou soupeřkou byla Japonka Cubaki Mikiová, která ovládla v rámci Světového poháru celkové hodnocení. Přestože se během finále Mikiová jakkoli snažila dostat se na dostřel Ledecké, nepodařilo se jí to, protože česká držitelka tří olympijských zlatých medailí (z toho dvou v této snowboardové disciplíně z let 2018 a 2022) byla o 48 setin rychlejší. Znamená to tak mimo jiné, že Mikiové překazila obhajobu titulu mistryně světa.

Pro českou sportovkyni se jedná o již třetí zlato z MS ve snowboardingu. To první je z roku 2015 ze slalomu, další získala v roce 2017 v obřím slalomu. Na světovém šampionátu ve snowboardingu v roce 2019 Ledecká nestartovala, jelikož tehdy dávala přednost lyžím. V letech 2021 a 2023 ji v účasti zabránili zdravotní potíže. Proto neskrývala radost už jen z účasti na tomto MS. "Byla jsem opravdu šťastná, že tentokrát jsem tady mohla závodit. Měli jsme dobrou sezonu na lyžích. Snažila jsme se průběžně připravit i na snowboard. Velký dík mému trenérovi Justinu Reiterovi, který pracuje jen s pár dny, ale dokáže mě připravit na tyhle velké závody," nechala se slyšet Ledecká po závodě ve Svatém Mořici pro ČT sport.

Postarala se především o sportovní unikát, když v tom samém kalendářním roce a v té samé sezóně získala dvě cenné medaile na mistrovství světa dvou různých zimních sportů, když nejprve získala bronz na MS v alpském lyžování a navázala tedy na něj čtvrtečním zlatem na MS ve snowboardingu. "Je to úžasné, ani tomu nemůžu uvěřit. Měli jsme nádhernou sezonu na lyžích, odjela jsem několik opravdu hezkých závodů, obzvlášť v Saalbachu. Byla jsem nadšená, že jedu sem na snowboard. Už toho lyžování bylo moc. V srdci jsem snowboardistka. Je to trochu vnitřní boj celou sezonu," uvedla k tomuto svému historickému zápisu Ledecká, která už týden před tímto MS ukončila tuto sezónu na lyžích.

Ledecká nebyla jedinou českou reprezentantkou, která se čtvrtečního paralelního slalomu ve Svatém Mořici zúčastnila. K vidění zde byla i Zuzana Maděrová, jejíž cesta však skončila už v osmifinále, přičemž z předešlé kvalifikace postoupila ze sedmého místa. I když v osmifinálovém souboji s Rakušankou Martinou Ankeleovou zprvu vedla, po chybě těsně před cílem vyjela z tratě. "Jela jsem moc blízko k tyči. Vzala jsem to botou a rozhodilo mě to," uvedla k tomu Maděrová.

Ta tak tedy nakonec uzavřela elitní desítku. "Mrzí mě to, samozřejmě jsem chtěla jít dál. Na druhou stranu nevím, co bych udělala zpětně jinak. Je to o dost vylepšení od minula. Postup do finále je super, jede se dál. O víkendu je slalom. Udělám, co budu moct, ve slalomu," byla znát rozporuplnost ve slovech Maděrové, pro kterou se jednalo o nejlepší dosavadní výsledek na MS. Před tím na světových šampionátech brala 14. místo ve slalomu a 30. místo v obřím slalomu.

Výsledky mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici (Švýcarsko) – paralelní obří slalom:

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Mikiová (Jap.), 3. Krolová-Walasová (Pol.), 4. Caviezelová (Švýc.), … 10. Maděrová, v kvalifikaci 21. Keclíková, 30. Šonková (všechny ČR)

Muži: 1. Fischnaller (It.), 2. Baumeister (Něm.), 3. I Sang-ho (Korea), 4. Caviezel (Švýc.), … v kvalifikaci 29. Minárik, 35. Počinek, 39. Mareš (všichni ČR)