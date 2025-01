Ledecká po sjezdu ve Svatém Antonu získala bronz. Zazářila i Lindsey Vonnová

Ledecká si tak vylepšila své šesté místo z předešlého sjezdu této sezóny Světového poháru, který se uskutečnil v americkém Beaver Creeku. Ve Svatém Antonu se jí dařilo už od čtvrtka, kdy v tréninku zaznamenala pátý nejrychlejší čas. V pátek se měl konat v tomto středisku další trénink, ale kvůli novému přívalu sněhu byl zrušen. I kvůli špatnému počasí tak byla trať sobotního závodu zkrácena na 1,9 kilometru.

Že by to mohlo být pro Ledeckou tentokrát na bednu, tak na to to vypadalo už od samotného úvodu jejího sjezdu, kdy dle mezičasů přibližovala k medailovým pozicím. Především druhá půlka trati e jí podařilo, konkrétně pak závěrečný sektor, kterým projela nejrychleji, nakonec znamenalo průběžné druhé místo za vedoucí Italkou Brignoneovou s náskokem 25 setin na tehdy třetí Italku Lauru Pirovanovou.

Velkou zásluhu na svém sobotním výkonu sama Ledecká připisovala po závodě mamince, která je ve Svatém Antonu také přítomna. "Byla jsem na startu trochu nervózní. Maminka mi řekla, ať jedu to, co umím. Což je vždy lepší než jet to, co neumím. Takže jsem to, doufejme, splnila. Jsem moc ráda, že ji tu mám. Je to vždy tak nějak lepší," nechala se slyšet Ledecká.

Nebyly to ale jenom rady od maminky, které si vzala Ledecká k srdci. Neopomněla ani na ty od svého realizačního týmu. „Snažila jsem se co nejvíce poslouchat jejich rady a pak to tam poslat. Jsem moc ráda, jak to dopadlo," dodala.

Málokdo s postupem času předpokládal, že by se tato trojice medailistek snad měla měnit, na řadu ale přišla šestačtyřicátá závodnice v pořadí Švýcarka Blancová. Tato jednadvacetiletá lyžařka předvedla svůj bezpochyby životní výkon, když dokázala senzačně předčít Ledeckou o 11 setin. Je to ještě o to senzačnější výsledek, když si vezmeme, že pro juniorskou mistryni světa v super-G Blancovou se jednalo o první závod v seriálu. Objevila se sice už v prosinci na trati superobřího slalomu ve Svatém Mořici, tehdy ale nedojela do cíle. "Vůbec nevím, co říct. Nechápu, co se tady stalo. Chtěla jsem si tu jízdu užít, to se povedlo," uvedla po závodě šťastná Švýcarka.

Šťastná po závodě nebyla jen ona. Bylo jich víc. Určitě vítězná Federica Brignoneová, pro kterou to bylo třetí vítězství v sezóně a celkový 30. triumf ve Světovém poháru v kariéře této čtyřiatřicetileté závodnice. "Nebylo to jednoduché. Nezajela jsem úplně ideálně a na tom sněhu to bylo obtížné. Bylo to spíš jako surfování než lyžování. Ale snažila jsem se jet uvolněně a agresivně zároveň. Na výsledek jsem hodně hrdá," okomentovala svůj výkon specialistka na obří slalom a super-G.

Další nepochybně šťastnou účastnicí tohoto závodu byla už čtyřicetiletá americká legenda Lindsey Vonnová , která vypadala, že by snad mohl skončit do třetího místa, ale nakonec z toho byl šestý nejrychlejší čas. Publikum ji za výkon zaslouženě aplaudovalo. Je to skutečně obdivuhodný výkon zvlášť při vědomí, že po několika operacích má v koleně částečnou náhradu.

"Je to pro mě velký den. Skončit šestá v prvním sjezdu po šesti letech je paráda. S diváky a v té atmosféře, je to pro mě hodně emotivní. Nemám co ztratit. V kariéře jsem dosáhla všeho, co jsem chtěla. Tohle je pro mě šance se zase pobavit. To mi to ulehčuje. Ale samozřejmě je škoda, že to na stupně vítězů nestačilo. Bylo to blízko. Vím, že se mohu stále zlepšovat. Další šanci mám v neděli v super-G," prozradila Američanka, že i v dalším víkendovém závodě ji fanoušci v Rakousku uvidí.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko) – (11.1.2025):

Ženy – sjezd: 1. Brignoneová (It.) 1:16,08, 2. Blancová (Švýc.) -0,07, 3. Ledecká (ČR) -0,18, 4. Pirovanová (It.) -0,43, 5. Venierová (Rak.) -0,51, 6. Vonnová (USA) -0,58, ... 45. Nová (ČR) -3,27

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 8 závodů): 1. Hütterová 136, 2. Brignoneová 129, 3. Ledecká 100, 4. Blancová, Goggiaová (It.) a Gutová-Behramiová (Švýc.) všechny 80

Průběžné pořadí SP (po 13 z 35 závodů): 1. Ljutičová (Chorv.) 456, 2. Hectorová (Švéd.) 447, 3. Rastová (Švýc.) 433, 4. Brignoneová 419, 5. Gutová-Behramiová 329, 6. Holdenerová 316, ... 19. Ledecká 151, 63. Dubovská (ČR) 29