Sáblíková na další medaili i kvůli nemoci neměla. Na MS zářili i Zdráhalová a bronzový Jílek

Další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová se vešla do elitní desítky, když skončila devátá. To však ještě nevěděla, že v neděli zajede svůj životní závod na patnáctistovce, kde skončila pátá.

Přestože ve své dlouhé a bohaté kariéře získala Sáblíková na pětikilometrové trati hned dvě olympijské zlaté medaile a hned desetkrát si z ní odvezla zlaté medaile z MS, tentokrát musela přenechat radost z cenných kovů na této trati jiným. Již před závodem ale věděla, že v sobotu to na medaili opravdu nebude, protože mezi čtvrtečním stříbrem a sobotním závodem udeřila na Sáblíkovou horečka.

Především proto tak ztratila na medailové pozice více než čtyři vteřiny. Kromě první Italky Lollobrigidaové tak nestačil její výkon ani na druhou Norku Ragne Wiklundovou a třetí Nizozemku Merel Conijnovou. "Úplně příjemné to nebylo. Nejhorší bylo dojít na staďák, protože jsem se necítila dobře. Na druhou stranu jsem věděla, že je to jeden z posledních pěti kilometrů, které pojedu. Řekla jsem si, že pojedu, i když jsem se rozhodovala dlouho," vyprávěla po závodě Sáblíková, jak probíhalo její rozhodování.

Jasno o její účasti v sobotním závodě bylo až dvě hodiny před startem. Nastoupila tak tedy do své rozjížďky, která byla v pořadí tou předposlední a ve které se představila společně se svou italskou soupeřkou Lollobrigidaovou. S tou sice zprvu držela krok, od pátého kola ale začala postupně na svou soupeřku ztrácet. A nejen na ni, ale i na Kanaďanku Isabelle Weidemannovou, která v tu dobu byla vedoucí závodnicí.

Cílem nakonec rodačka z Nového Města na Moravě projela v čase 7:03,20, což po její rozjížďce stačilo na průběžnou třetí pozici. Poslední dvojice Wiklundová-Conijnová ale svými výkony českou reprezentantku překonala. Norka Wiklundová dlouho nechávala domácí publikum v napětí, zda z tohoto závodu nakonec nesebere tu nejcennější medaili, ke konci její jízdy ale už byla očividně unavená a na Italku Lollobrigidaovou nakonec ztratila 18 setin sekundy. Čtyrřiatřicetiletá Italka, která je praneteří slavné italské herečky, se tak mohla radovat ze zisku své první zlaté medaile z MS.

I přes neúspěch si ale Sáblíková užila ovace tribun po boku vítězné Italky, se kterou v minulosti trénovala v Collalbu. "Diváci jsou tady skvělí, ráda sem jezdím. Měla jsem i štěstí, že start další jízdy byl o tři minuty odložený, takže jsem mohla odjet celé kolo a užít si to," byla ráda Sáblíková.

Ta byla ráda za medailové úspěchy svých soupeřek. "I když byla Ragne těsně druhá, tak má konečně placku. Loni byla čtvrtá a pátá. Strašně sem jí to přála, i když vím, že je to trošku hořké stříbro. A ráda jsem i za Francescu, protože je to moje přítelkyně," říkala již s nadhledem závodící Sáblíková.

Sáblíková s Lollobrigidovou mají ještě společné to, že obě plánují končit po příští olympijské sezóně. Česká závodnice nadále přibližovala, jak k sobě mají blízko. "Když jsme šly na start, tak se mě ptala, jak pojedu. Řekla jsem jí, že nevím, ale že jí mohu slíbit, že to rozjedu a pak to bude na ní. Věděla jsem, že pojedu a pak umřu. Asi i proto za mnou v cíli přiběhla, protože věděla, že půlku nebo tři čtvrtě závodu, co jsem jí pomáhala, jsem jela pro ni," pokračovala Češka.

Tu teď čeká odpočinek a následně příprava na poslední sezónu v kariéře se zakončením na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo. "Nad tím ale teď nepřemýšlím. Odpočinu si a začnu se připravovat na další olympijskou sezonu. Jdu krok po kroku, poslední rok si chci užít i protrpět," zakončila Sáblíková.

Zdráhalová zajela během víkendu dva životní závody

Osmadvacetiletá předpokládaná nástupkyně Martiny Sáblíkové Nikola Zdráhalová sice už figuruje na oválech delší dobu, právě v těchto dnech se ale ukazuje, že její výkonnost stoupá vzhůru a ještě její růst nemusí být u konce.

Nejprve v sobotu zaznamenala svůj nejlepší výsledek v kariéře na jednotlivých tratích, když tedy na pětikilometrové trati skončila na devátém místě. "Je to krásný výsledek, za který jsem moc ráda. Zároveň mě ale mrzí, že jsem neměla malou domů (dojezd do cílové rovinky ve vnitřní dráze), protože věřím, že to by mě posunulo ještě výše," říkala Zdráhalová.

Připomeňme, že ta se do závodního vrátila loni na podzim poprvé po dvou letech. Nyní tímto svým výkonem porazila třeba duo Američanek Brittany Boweovou a Erin Jacksonovou. "Neberu to tak, že bych získala nějaký skalp. Když se někdo dostane na mistrovství světa, tak už nad tím nemůžete takhle přemýšlet," uvedla však k tomuto Zdráhalová.

Ještě pro lepší výsledek si však tato rodačka z Dvora Králové nad Labem dojela v neděli, kdy na patnáctistovce zaznamenala svůj nejlepší výsledek na vrcholných mezinárodních akcích, když na této distanci skončila pátá. Na bronzovou medaili ztratila pouhých 46 setin sekundy. V tomto závodě nakonec triumfovala Nizozemka Joy Beuneová, jež tak navázala na zlato z tříkilometrové trati.

To na třech kilometrech byla Zdráhalová desátá a tehdy rozhodně nečekala, že světový šampionát zakončí v top 5. "Zajet nejlepší výsledky na mistrovství světa se nedá naplánovat. Hodně záleží na tom, jak to holkám sedne a jak to sedne mně. Že bych si řekla, že jedu na top 5, to ne. Jsem ráda, jak to dopadlo," neskrývala své překvapení a radost další ze svěřenkyň kouče Petra Nováka.

Ta se na patnáctistovce objevila v šesté rozjížďce z celkových dvanácti, přičemž do cíle dorazila v čase 1:55,99. To znamenalo, že po jízdě figurovala průběžně na vedoucí pozici. Záhy ale zajela lepší jízdu Nizozemka Antoinette Rijpmaová de Jongová. I ve třetím závodě na MS se i přesto radovala z umístění v elitní desítce. "Jsem neskutečně ráda, že to dopadlo, jak dopadlo. Od rána jsem se necítila dobře, ale řekla jsem si, že to zkusím a uvidím. Měla jsem dobrou soupeřku a věděla jsem, že když se budu snažit hned od začátku, abych byla před ní, tak v konci mi pomůže," říkala Zdráhalová, jež tak v neděli byla blízko nečekané medaile "Samozřejmě, že trochu mrzí, že jsem nebyla o něco rychlejší. Už několikrát jsem ale říkala, že tahle sezona je rozjezdová a jsem ráda, že to dopadlo takhle. Alespoň vím, že dokážu s holkama bojovat a v nadcházející sezoně to bude krásnější."

Vrátila se také k dvouleté pauze zaviněné zdravotními problémy. "Měla jsem spoustu času si promyslet, co vlastně v životě chci. Odpočinula jsem si hlavně mentálně, což je znát. Když má sportovec čistou hlavu, tak se mu trošku jinak závodí," prozradila.

Jílek přetavil svůj talent v bronz na deseti kilometrech

Třetím do party českých reprezentantů na letošním rychlobruslařském MS v norském Hamaru byl osmnáctiletý talent mezi muži Metoděj Jílek. A ani on se neztratil. V sobotu nejprve při svém druhém startu na MS na pěti kilometrech s hromadným startem skončil desátý. "Byl to nepovedený závod. Sbíral jsem body, ale o to úplně nešlo. Chtěl jsem se dostat do úniku, ale načasování bylo špatné," uvedl Jílek, jenž je v této disciplíně juniorským mistrem světa.

To nejlepší si ale Jílek přeci jenom nechal na nedělní závěrečný den MS. Stalo se tak na desetikilometrové trati a rozhodně se tak v jeho případě jedná o nejlepší výsledek českých mužů v historii. Tento závod pak vyhrál Ital Davide Ghiotto, druhý skončil Polák Vladimir Semirunnij.

Až v posledních dvou kolech klesl Jílek o téměř sekundu a půl na průběžnou třetí příčku s tím, že do cíle dorazil v čase 12:51,53. Protože poslední souboj mezi Nizozemcem Chrisem Huizingou a Američanem Caseym Dawsonem přemožitele Metoděje Jílka nepřinesl, radost mohla propuknout naplno. „Povedený závod. Snažil jsem se co nejdéle držet Ghiotta, závodit s ním, což se mi jakž takž dařilo. V posledních kolech tam ještě něco chybělo, myslím, že mi to vzala ta nemoc, ale na to se nechci vymlouvat,“ komentoval svůj výkon Jílek po závodě už s bronzovou medailí na krku. Ví, že je stále co zlepšovat. „Pořád přede mnou zůstali dva lidé, takže musím přes léto ještě víc trénovat,“ zakončil.

MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Hamaru (Norsko)

Sobota 15.3.2025:



Muži:



1000 m: 1. Wennemars 1:08,05, 2. De Boo (oba Niz.) 1:08,21, 3. Stolz (USA) 1:08,26



Závod s hromadným startem: 1. Giovannini (It.) 7:56,47 (60 b.), 2. I Sung-hun (Korea) 7:56,52 (40), 3. Swings (Belg.) 7:56,69 (20), … 10. Jílek (ČR) 8:05,55 (2)



Ženy:



1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,75, 2. Koková 1:14,98, 3. Leerdamová (obě Niz.) 1:15,05, … 9. Zdráhalová (ČR) 1:16,09



5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:56,38, 2. Wiklundová (Nor.) 6:56,56, 3. Conijnová (Niz.) 6:58,49, … 5. Sáblíková (ČR) 7:03,20

Neděle 16.3.2025

Muži:



1500 m: 1. Kongshaug (Nor.) 1:44,64, 2. Stolz (USA) 1:44,71, 3. Howe (Kan.) 1:44,78



10 000 m: 1. Ghiotto (It.) 12:46,15, 2. Semirunnij (Pol.) 12:49,93, 3. Jílek (ČR) 12:51,53



Ženy:



1500 m: 1. Beuneová 1:55,28, 2. Rijmpaová-De Jongová (obě Niz.) 1:55,50, 3. Mej Chan (Čína) 1:55,53, … 5. Zdráhalová 1:55,99, 24. Korvasová (obě ČR) 2:06,09