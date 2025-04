Vatikán kvůli masivnímu zájmu mění pravidla za chodu. S papežem se loučí desetitisíce lidí

Bazilika, jejíž zavření bylo podle The Guardian plánováno na půlnoc, zůstala otevřená až do půl šesté ráno. Jednoduchá dřevěná rakev s tělem papeže je vystavena na hlavním oltáři a střežena švýcarskými gardisty. Na žádost samotného Františka nebyla rakev vystavena na vyvýšeném podstavci a celý obřad se nese v duchu prostoty a pokory.

Podle lékařského týmu, který o papeže pečoval, František zemřel náhle, bez utrpení. Lékař Sergio Alfieri z římské nemocnice Gemelli popsal, že byl k Františkovi přivolán v pondělí v půl šesté ráno. Když vstoupil do jeho pokoje, papež měl otevřené oči, ale již nereagoval – byl v kómatu. Alfieri v rozhovoru pro Corriere della Sera uvedl, že v tu chvíli věděl, že už není možné nic dělat.

František se léčil s oboustranným zápalem plic, kvůli němuž byl pět týdnů hospitalizován. Jeho zdravotní stav se ale zdál být stabilizovaný – ještě den před smrtí se ukázal na Velikonoční neděli v otevřeném papamobilu na Svatopetrském náměstí.

Papežův osobní lékař dále sdělil, že poslední věcí, kterou František litoval, bylo, že nemohl o Velikonocích vykonat tradiční mytí nohou vězňům – symbolický akt pokory inspirovaný Kristovým gestem. „Řekl mi: ‘Tentokrát jsem to nezvládl,’“ uvedl Alfieri pro La Repubblica.

Ve středu dopoledne byla rakev přenesena do baziliky a tisíce lidí se začaly shromažďovat na sluncem zalitém Svatopetrském náměstí, aby papeži vzdaly hold. Průvod s rakví, doprovázený desítkami kardinálů a biskupů, vyvolal u přítomných dlouhý, dojemný potlesk.

Při vstupu do baziliky se nesly tóny zvonů a sbor zpíval žalmy a latinské modlitby. František, oblečený ve svých liturgických šatech a držící růženec, spočíval v otevřené rakvi, jejíž vnitřek byl vyložen červenou látkou.

Lidé, kteří se přišli rozloučit, mluvili o hlubokém dojmu, který na ně papež zanechal. Francesco Catini z Benátek čekal čtyři hodiny, aby mohl Františkovi vzdát poslední poctu. „Byl živoucím symbolem pokoje, lásky a především pokory,“ řekl. Chiara Frassine z Brescie prohlásila, že papež byl „čistá duše“ a „pokorný vzor nejen pro katolíky“.

Nejen katolíci se přišli rozloučit. Mezi čekajícími byl i Gunnar Prieß z Německa, který přiletěl do Říma jen kvůli této události. „Nejsem katolík, ale to, co se tu dnes odehrává, je majestátní. Je to posvátný rituál starý dva tisíce let a chtěl jsem ho zažít,“ řekl.

Pohřební mše se uskuteční v sobotu ráno na Svatopetrském náměstí a zúčastní se jí řada světových lídrů, včetně britského premiéra Keira Starmera, amerického prezidenta Donalda Trumpa a prince Williama. Po mši bude František pochován v bazilice Santa Maria Maggiore v římské čtvrti Esquilino – čímž poruší dlouholetou vatikánskou tradici.

Ve středu večer se sešlo 103 kardinálů, aby schválili devítidenní období smutku, které začne po pohřbu. Konkláve, při kterém bude zvolen nový papež, tak nezačne dříve než 5. května. Zatím není žádný jasný favorit, ale mezi nejčastěji zmiňovanými jmény jsou filipínský reformátor Luis Antonio Tagle a italský kardinál Pietro Parolin.

Kardinál Thomas Christopher Collins, bývalý torontský arcibiskup, který se zúčastní konkláve, odmítl uvést jakéhokoliv kandidáta. V jeho slovech ale zaznívala úcta: „Od jednoduchých modliteb až po kadidlo, všechno bylo stejné jako u kteréhokoliv pokřtěného člověka. To byl František.“