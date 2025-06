Elon Musk se ostře pustil do Trumpa: Odporná ohavnost otřásla Bílým domem

Musk ve svém příspěvku napsal: „Omlouvám se, ale už to nemohu vydržet. Tento obrovský, pobuřující kongresový zákon plný zbytečných výdajů je odporná ohavnost. Hanba těm, kteří pro něj hlasovali – víte, že jste udělali chybu.“ V dalších příspěvcích dodal, že „Kongres žene Ameriku k bankrotu“ a že v nadcházejících volbách by měli voliči „propustit všechny politiky, kteří zradili americký lid“.

Reakce z Bílého domu na sebe nenechala dlouho čekat. Mluvčí Karoline Leavitt uvedla, že prezident Trump „ví, jaký má Musk na návrh zákona názor“, ale že jeho postoj se nemění. „Pro prezidenta je to jeden velký, krásný zákon a stojí si za ním,“ řekla Leavitt novinářům.

Zákon, který prošel Sněmovnou reprezentantů a nyní čeká na schválení v Senátu, se stal předmětem ostrých debat nejen mezi politiky, ale i v technologických a ekonomických kruzích. Mnozí konzervativní zákonodárci včetně senátora Randa Paula upozorňují na vysoké výdaje a navýšení státního dluhu, které balík obsahuje.

Paul se po Muskově příspěvku přidal na jeho stranu a napsal, že „musíme a můžeme dělat věci lépe“. V rozhovoru pro CNN dále uvedl, že prezidentovi sdělil, že nemůže návrh zákona podpořit, pokud v něm zůstane ustanovení o zvýšení dluhového stropu. „To není konzervativní přístup,“ řekl Paul s tím, že pokud by se otázka dluhového stropu oddělila, mohl by zbytek zákona podpořit.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se Muskovým výrokům ostře postavil. „Mýlí se, a to velmi. Včera jsme spolu měli přátelský rozhovor, ve kterém jsem mu popsal výhody zákona. Je pro mě překvapivé a zklamáním, že navzdory tomu takto reaguje,“ prohlásil Johnson. Podle něj Musk kritizuje návrh hlavně kvůli bodům týkajícím se elektromobilů, které se přímo dotýkají podnikání jeho firmy Tesla.

Kritici poukazují na to, že přijetí zákona by mohlo vést ke zrušení federálních daňových úlev až 7 500 dolarů pro zákazníky, kteří si koupí elektromobily vyrobené v USA. To by mohlo výrazně zasáhnout Teslu, která byla těmito úlevami podporována.

Předseda senátní většiny John Thune se snaží zákon protlačit Senátem do 4. července a označil Muskovu kritiku za „názorový rozdíl“. Podle něj ale práce na zákoně pokračuje „plnou rychlostí“.

Musk, který až do pátku oficiálně působil jako zvláštní vládní zaměstnanec a vedl Úřad pro efektivitu vlády, rezignoval na svůj post, aby se mohl znovu plně věnovat svému podnikání. Jeho odchod z administrativy a následná kritika ukazují na zhoršující se vztahy mezi ním a prezidentem Trumpem, a to navzdory dřívější spolupráci.

Prezident Trump se v posledních dnech intenzivně věnoval přesvědčování republikánských senátorů, aby návrh podpořili. Schválení balíku je pro něj jednou z priorit před nadcházejícím volebním rokem. Krize uvnitř vlastní strany však zvyšuje tlak na možnou revizi některých klíčových bodů návrhu.