ROZHOVOR | Zdechovský exkluzivně pro EZ: Kvůli Slovensku mi vyhrožují smrtí, podvodů s dotacemi je tam ale opravdu hodně

Prvně by mě zajímala vaše cesta na Slovensko. Co se tam kontrolovalo a proč tam Výbor pro rozpočtovou kontrolu jel?

Výbor se rozhodl v říjnu loňského roku vycestovat na Slovensko na základě podezření, že slovenské fondy jsou rozkrádány. Hlavním cílem bylo prověřit dotace spojené s infrastrukturními stavbami, protože jsme měli informace o tom, že zakázky jsou předražené, samotná příprava řízení a zakázek je zdlouhavá a následně dochází k opakovaným dodatkům ke smlouvám. Tyto smlouvy často nepokrývají veškeré náklady, a vlivem inflace se ceny ještě navyšují.

Později jsme obdrželi také informace o zemědělských dotacích, a čím více se návštěva blížila, tím více jsme získávali podnětů od veřejnosti, abychom prověřili všechny evropské dotace – včetně těch určených na školy a další projekty.

Přišlo se na něco, nebo je to zatím v šetření?

Už nyní kontrolujeme dotace v celkové hodnotě přesahující dvě a půl miliardy korun a prověřujeme, zda nedošlo k nějakému systematickému pochybení. Část těchto dotací, které směřovaly do zemědělství, byla podle našich zjištění účelově připravena tak, aby vyhovovala zadáním určitým firmám a konkrétním osobám.

Říkal jste, že vnímáte napojení lidí, kteří byli spojovaní s vraždou pana Kuciaka. Pořád si to myslíte?

Lidé, které máme spojené s články pana Kuciaka, se nyní objevují na povrchu, protože jsou napojeni na podvody. V těchto případech jde o řadu jmen, o nichž pan Kuciak psal ve svých článcích. Právě proto je to propojení – například u haciend a dalších projektů – zcela zřejmé.

Myslíte si, že si třeba někdo, kdo takto zneužívá dotace, postavil třeba dům nebo něco podobného?

Rozhodně tam došlo k tomu, že lidé, kteří zneužili dotace, stavěli soukromé domy, které měly oficiálně sloužit jako penziony v rámci agroturistiky, nebo si pořídili kamionovou dopravu. Firmy, které sídlily v jednom areálu, dostaly dotace na 21 kamionů plus na myčku aut. Ta myčka tam dodnes nestojí. A to je jen jeden z mnoha podvodů. Dnes o nich nechci příliš mluvit, protože podvodníci se snaží zpětně dokládat různé smlouvy a faktury. Vidíme ale jasně, že řada těchto lidí vytáhla peníze z Pôdohospodárskej agentúry a reálně tam neprovozovala žádnou živnost, neměli tam žádné aktivity.

Evropské dotace fungují tak, že příjemce dotace je přijímá prostřednictvím daní do rozpočtu Slovenské republiky. Pokud si za tyto dotace postaví soukromý dům, pak už žádné daně zpět do státního rozpočtu neputují. Takže těch podvodů máme opravdu hodně.

Vidíme podvody v kanalizacích, ve výstavbě vodovodní infrastruktury, u řady takzvaných ekologických projektů. Totéž se týká projektů, kdy evropské dotace šly například na kamerové systémy. Tyto systémy byly pořizovány za desetinásobnou cenu oproti jejich skutečné hodnotě, kterou si lze ověřit v České republice na běžných portálech. Ty kamery jsou prostě předražené. A těch případů je ještě víc. Jen pro představu: během jedenácti dní nám přišlo na 800 podnětů od občanů Slovenské republiky, které musíme projít a prověřit.

Vrátím se k vaší cestě, byl byste ochotný říct něco o tom, jak probíhalo sledování ze strany slovenských bezpečnostních složek?

To jsem neříkal já, ale uvedl to bývalý důstojník NAKA, což je speciální, elitní útvar kriminální policie, který byl za vlády Roberta Fica na Slovensku rozprášen. Ten důstojník čekal na mě před hotelem, když jsem se vracel z jednání. Stál tam asi hodinu a řekl mi, že tam vidí lidi, které poznává z bezpečnostních složek.

Ukázal mi na pár – muže a ženu – kteří stáli vedle sebe. V době, kdy jsme šli od hotelu transparentně do restaurace a seděli jsme tam venku, zase transparentně, neměli jsme co skrývat, ten pár procházel okolo nás. Navíc naproti zaparkovalo auto, ze kterého nás natáčeli. Později z dalšího auta vystoupil muž, který si nás začal fotit. Ty fotky se pak čirou náhodou objevily v jednom slovenském deníku poté, co jsme ho odhalili a začali jsme na něj mávat a křičet, protože si myslel, že ho nevidíme.

Ráno jsem si šel třeba zaběhat a před hotelem stál člověk, který si mě natáčel. Další člověk v čepici a džínách tam seděl v autě a vyskočil za mnou, jako by chtěl jít běhat se mnou. Nevím, jestli běžně lidé běhají v džínách, čepici a slunečních brýlích v tři čtvrtě na šest ráno, kdy ještě nesvítí slunce. Možná v Uzbekistánu, Tatarstánu nebo Čečensku, ale rozhodně ne v běžném světě.

Nemyslíte si, že třeba chtěli, abyste věděl, že vás sledují?

To stoprocentně. Po prohlášení ministra vnitra, že ví, s kým jsem se setkal a s kým jsem mluvil, to bylo naprosto jasné. Proto říkám, že to nepovažuji za sledování, ale za jejich způsob zastrašování.

V tomto kontextu sledování a zneužívání dotací, jak vnímáte dnešní režim na Slovensku?

Je mi Slovenska líto; narodil se tam můj dědeček a mám tam část rodiny. To, co tam teď vidím, vnímám jako opravdu šílený kotrmelec, se kterým se Slovensko bude muset nějakým způsobem vyrovnat. Zastavování otevřených kauz, kde jednoznačně docházelo k podvodům s DPH, ke korupci a kde se neustále mění pravidla fungování justice a bezpečnostních složek, odkud jsou vyhazováni zkušení policisté, kteří vyšetřovali ty nejzávažnější trestné činy – to jsou věci, které mě nenechávají klidným a které mi jsou opravdu líto. Slovensko se tomu musí postavit čelem a byl bych rád, kdyby má příští návštěva na Slovensku probíhala výrazně lépe než tato.

Myslíte, že má Slovensko šanci to zlepšit?

Rozhodně ano, ale ne ve chvíli, kdy premiér skutečně vyhrožuje těm, kdo přijíždějí na kontrolu, a zastrašuje je výroky o nájemných vrazích. Protože právě to označení „nájemný vrah“ evokuje způsob, jakým byl na něj spáchán atentát. On tehdy spojoval atentát s opozicí a de facto ji tímto způsobem zastrašoval – a teď se to snaží přenést i na mou osobu. Ale já říkám jasně: já se ho nebojím, ani jeho zastrašování a výhrůžek, které mi chodí. Beru je vážně, ale nebojím se těch lidí a udělám maximum pro to, aby to bylo vyšetřeno.

Vám chodí i výhrůžky?

Výhrůžky smrtí mi začaly chodit od minulého pondělí poté, co ministr vnitra Eštok začal šířit nesmysly o tom, že šlo o trestnou výpravu. Okamžitě se mě snažili zastrašovat všichni psychopati a ruské trollí farmy.

Ustáváte to v pohodě? Nemáte moc velké obavy?

Vzhledem k tomu, co se na Slovensku stalo těm, kteří poukazovali na podvody s evropskými dotacemi, tyto věci nepodceňujeme. Děláme vše pro to, aby k ničemu nedošlo, a současně se snažíme zajistit, aby všechny případy byly řádně vyšetřeny. Všechny materiály, které jsem si ze Slovenska přivezl, jsou řádně zaprotokolované a předané příslušným úřadům. Budeme pokračovat v práci tak, aby v případě, že by se mi cokoliv stalo, ta práce nepřišla vniveč a měl ji kdokoliv možnost převzít a zkontrolovat.