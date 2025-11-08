Štěstí v loterii se usměje jen na minimum lidí, ale může se stát, že vyhraje i známý člověk, který by neměl mít nouzi o peníze. Téměř milion korun si ze Sportky odnesl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Politik prozradil, že si výhru nenechá.
"Občas si lidé vsadí pár korun," napsal Zdechovský na sociální síti X ke snímku, podle kterého v loterii vyhrál 933 tisíc korun. V komentářích pak prozradil, co s výhrou udělá. "Všechny peníze půjdou na charitu," sdělil.
Zdechovský je českým zástupcem v Evropském parlamentu od roku 2014. Momentálně vykonává už třetí funkční období, mandát naposledy obhájil v loňských eurovolbách. Jako europoslanec by si měsíčně po odečtení daní a odvodů na pojištění měl vydělat alespoň 8500 eur (206 tisíc korun).
Sportka je tradiční číselnou loterií, která vznikla v roce 1957. Nejvyšší individuální výhra padla v roce 2013 na Chrudimsku, kdy šťastný výherce získal 400 milionů Kč. Hodnoty nejvyšších výher za posledních několik let byly dvakrát 250 milionů, 192 milionů a 185 milionů Kč.
Za celou historii se cena nejstarší české loterijní hry měnila pouze pětkrát. Cena sloupce vzrostla za tu dobu desetinásobně, zatímco průměrná mzda se zvýšila za více než 65 let třicetinásobně.
Související
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
Zdechovský exkluzivně pro EZ: Kvůli Slovensku mi vyhrožují smrtí, podvodů s dotacemi je tam ale opravdu hodně
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) , sportka
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
před 1 hodinou
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
před 2 hodinami
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
před 3 hodinami
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
před 4 hodinami
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
před 4 hodinami
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
před 5 hodinami
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
před 6 hodinami
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Aktualizováno před 7 hodinami
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
před 7 hodinami
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
před 8 hodinami
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
před 9 hodinami
Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují
před 10 hodinami
Obchody obsadili dobrovolníci. V Česku se koná podzimní kolo sbírky potravin
před 10 hodinami
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
před 11 hodinami
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
před 12 hodinami
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
včera
Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů
včera
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
Americký prezident Donald Trump během setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Bílém domě prohlásil, že zvažuje udělení výjimky Maďarsku z amerických sankcí na ruskou ropu a plyn. Trump uvedl, že chápe Orbánovu obtížnou situaci. „Samozřejmě, díváme se na to, protože je pro něj velmi obtížné získat ropu a plyn z jiných oblastí,“ řekl Trump o Maďarsku. „Jak víte, nemají výhodu moře. Je to skvělá země, velká země, ale nemají moře. Nemají přístavy. A tak mají složitý problém.“
Zdroj: Libor Novák