Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun

Jan Hrabě

8. listopadu 2025 19:49

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský Foto: Fero Deák / INCORP images

Štěstí v loterii se usměje jen na minimum lidí, ale může se stát, že vyhraje i známý člověk, který by neměl mít nouzi o peníze. Téměř milion korun si ze Sportky odnesl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Politik prozradil, že si výhru nenechá. 

"Občas si lidé vsadí pár korun," napsal Zdechovský na sociální síti X ke snímku, podle kterého v loterii vyhrál 933 tisíc korun. V komentářích pak prozradil, co s výhrou udělá. "Všechny peníze půjdou na charitu," sdělil. 

Zdechovský je českým zástupcem v Evropském parlamentu od roku 2014. Momentálně vykonává už třetí funkční období, mandát naposledy obhájil v loňských eurovolbách. Jako europoslanec by si měsíčně po odečtení daní a odvodů na pojištění měl vydělat alespoň 8500 eur (206 tisíc korun). 

Sportka je tradiční číselnou loterií, která vznikla v roce 1957. Nejvyšší individuální výhra padla v roce 2013 na Chrudimsku, kdy šťastný výherce získal 400 milionů Kč. Hodnoty nejvyšších výher za posledních několik let byly dvakrát 250 milionů, 192 milionů a 185 milionů Kč.

Za celou historii se cena nejstarší české loterijní hry měnila pouze pětkrát. Cena sloupce vzrostla za tu dobu desetinásobně, zatímco průměrná mzda se zvýšila za více než 65 let třicetinásobně.

před 7 hodinami

Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) sportka

