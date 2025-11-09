Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nově povede Čech Petr Klement, dosavadní náměstek evropské nejvyšší žalobkyně. O jeho jmenování rozhodla Evropská komise. Jde o historicky první případ, kdy se do čela tohoto prestižního protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se na slyšení kandidátů ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) podílel, označil jmenování Klementa za velký úspěch.
"Mám z toho obrovskou radost. Při slyšení jsme podrobně prověřovali jeho znalosti i představu o reformě úřadu a musím říct, že byl naprosto vynikající. Je to člověk, který přesně ví, jak by měl úřad fungovat, a má jasnou vizi, jak posílit jeho efektivitu a nezávislost," uvedl Zdechovský.
Podle europoslance se jedná nejen o osobní úspěch Petra Klementa, ale i o významné uznání odbornosti České republiky v evropských strukturách. "Je to obrovský úspěch pro naši zemi. Poprvé v historii bude mít Čech na starosti vedení jednoho z nejdůležitějších orgánů EU v boji proti korupci a podvodům. Ukazuje to, že česká justice má v Evropě velmi silné jméno," doplnil Zdechovský.
Klement působí dlouhodobě v evropských justičních strukturách a v současnosti zastává funkci zástupce generální žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Předtím působil také v české justici a na Ministerstvu spravedlnosti. OLAF se zabývá vyšetřováním finančních podvodů, korupce a zneužívání prostředků z rozpočtu EU, a jeho role je klíčová pro udržení důvěry v evropské instituce.
OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) , evropská komise , EU (Evropská unie) , Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
