Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise

Lucie Podzimková

9. listopadu 2025 19:10

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nově povede Čech Petr Klement, dosavadní náměstek evropské nejvyšší žalobkyně. O jeho jmenování rozhodla Evropská komise. Jde o historicky první případ, kdy se do čela tohoto prestižního protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se na slyšení kandidátů ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) podílel, označil jmenování Klementa za velký úspěch.

"Mám z toho obrovskou radost. Při slyšení jsme podrobně prověřovali jeho znalosti i představu o reformě úřadu a musím říct, že byl naprosto vynikající. Je to člověk, který přesně ví, jak by měl úřad fungovat, a má jasnou vizi, jak posílit jeho efektivitu a nezávislost," uvedl Zdechovský.

Podle europoslance se jedná nejen o osobní úspěch Petra Klementa, ale i o významné uznání odbornosti České republiky v evropských strukturách. "Je to obrovský úspěch pro naši zemi. Poprvé v historii bude mít Čech na starosti vedení jednoho z nejdůležitějších orgánů EU v boji proti korupci a podvodům. Ukazuje to, že česká justice má v Evropě velmi silné jméno," doplnil Zdechovský.

Klement působí dlouhodobě v evropských justičních strukturách a v současnosti zastává funkci zástupce generální žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Předtím působil také v české justici a na Ministerstvu spravedlnosti. OLAF se zabývá vyšetřováním finančních podvodů, korupce a zneužívání prostředků z rozpočtu EU, a jeho role je klíčová pro udržení důvěry v evropské instituce.

Související

Čapí hnízdo je areál, který se nachází v části obce Dvůr Semtín v katastrálním území Tomice u Votic v obci Olbramovice ve Středočeském kraji, na okraji Přírodního parku Džbány-Žebrák. Areál staveb, určený k rekreačním a odpočinkovým účelům, vlastní podle zdrojů prostřednictvím několika firem politik a podnikatel Andrej Babiš.

Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Dnes to uvedl Městský soud v Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO).
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

OLAF uzavřel podvody s dotacemi na Slovensku. Navázali jsme na Kuciakovu práci, říká Zdechovský

Evropský úřad pro Odhalování podvodů (OLAF) uzavřel tři případy týkajících se přímých plateb v zemědělství. Vyšetřování ohledně zneužívání dotací inicioval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský společně se slovenským kolegou Ivanem Štefancem (KDH EPP). Navázali tak na práci investigativního novináře Jána Kuciaka, který byl v únoru 2018 zavražděn. „Vyšetřování potvrdilo, že na Slovensku není dostatečná kontrola u případů, kdy o dotaci na stejný pozemek zažádá velký holding a malý zemědělec, kterému skutečně patří. Také v České republice se prověřují dotace spojené s velkými firmami,“ říká pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.

