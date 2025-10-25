Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí.
"Příští rok by se mohlo zastavit střídání pozemního a letního času," napsal Zdechovský v pátek na sociální síti X. Návrh podle jeho slov podporuje 23 z 27 členských zemí unie. Konkrétní iniciativu chystá například Madrid. "Nově bude chtít Španělsko prosadit zrušení směrnice, která střídání času reguluje," dodal.
O tomto víkendu bude každopádně ještě všechno při starém. Čas se momentálně mění dvakrát do roka, přičemž říjnová změna je ta příznivější, protože prodlužuje poslední říjnovou neděli o hodinu. Letní čas totiž končí v 02:59:59, přičemž ručičky se v tu chvíli vrátí na 02:00:00.
Historie změny času u nás je zásadně spojena s oběma světovými válkami. Poprvé byl, tehdy ještě v Rakousku-Uhersku, letní čas zaveden v roce 1916 a uplatňoval se až do závěrečného válečného roku 1918.
Poté se vrátil až za druhé světové války, kdy v protektorátu platil nepřetržitě více než dva a půl roku od dubna 1940. Následně se střídal se standardním pásmovým časem až do roku 1949.
Definitivně se u nás letní čas uchytil v roce 1979, kdy se ustálila i noc ze soboty na neděli během posledního březnového víkendu jako okamžik změny. Od roku 1996 je v souladu s celou EU zaveden až do října, v Česku do té doby končil v září.
Související
Přechod na letní čas zpozdí víkendové noční vlaky, upozorňují ČD
Dnešní noc bude kratší kvůli změně času. Jak se s letním časem vyrovnat?
Změna času , Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
před 1 hodinou
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
před 2 hodinami
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
před 3 hodinami
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
před 4 hodinami
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
před 5 hodinami
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
před 5 hodinami
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
před 6 hodinami
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
před 7 hodinami
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
před 8 hodinami
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno před 8 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 9 hodinami
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
před 10 hodinami
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
před 10 hodinami
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
před 11 hodinami
Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají
před 13 hodinami
Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů
včera
USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě
včera
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ hlásá Starmer a slibuje odstřihnout Rusko od financování
včera
Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače
včera
Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších
Zatímco většina podniků v eurozóně pozoruje zlepšování ekonomických podmínek, ve Francii se situace zhoršuje. Předběžné výsledky Indexů nákupních manažerů (PMI), které jsou klíčovým ukazatelem stavu podnikatelského sektoru, ukázaly, že sentiment se v eurozóně zlepšuje, zejména v sektoru služeb.
Zdroj: Libor Novák