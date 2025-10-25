Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. října 2025 19:26

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský Foto: Fero Deák / INCORP images

Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí. 

"Příští rok by se mohlo zastavit střídání pozemního a letního času," napsal Zdechovský v pátek na sociální síti X. Návrh podle jeho slov podporuje 23 z 27 členských zemí unie. Konkrétní iniciativu chystá například Madrid. "Nově bude chtít Španělsko prosadit zrušení směrnice, která střídání času reguluje," dodal. 

O tomto víkendu bude každopádně ještě všechno při starém. Čas se momentálně mění dvakrát do roka, přičemž říjnová změna je ta příznivější, protože prodlužuje poslední říjnovou neděli o hodinu. Letní čas totiž končí v 02:59:59, přičemž ručičky se v tu chvíli vrátí na 02:00:00. 

Historie změny času u nás je zásadně spojena s oběma světovými válkami. Poprvé byl, tehdy ještě v Rakousku-Uhersku, letní čas zaveden v roce 1916 a uplatňoval se až do závěrečného válečného roku 1918.

Poté se vrátil až za druhé světové války, kdy v protektorátu platil nepřetržitě více než dva a půl roku od dubna 1940. Následně se střídal se standardním pásmovým časem až do roku 1949.

Definitivně se u nás letní čas uchytil v roce 1979, kdy se ustálila i noc ze soboty na neděli během posledního březnového víkendu jako okamžik změny. Od roku 1996 je v souladu s celou EU zaveden až do října, v Česku do té doby končil v září. 

před 2 hodinami

Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad

Změna času na letní

Dnešní noc bude kratší kvůli změně času. Jak se s letním časem vyrovnat?

Každé jaro a podzim se musíme přizpůsobit změně času – jednou posouváme hodiny vpřed, podruhé zpět. Letní čas, který začíná právě dnes v noci, nám sice přináší delší světlé večery, ale zároveň ubírá hodinu spánku. Jaké důvody stojí za touto změnou? Jak ovlivňuje naše zdraví a který čas by nám prospíval nejvíce?

