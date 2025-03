Přechod na letní čas zpozdí víkendové noční vlaky, upozorňují ČD

Letní čas začne platit v noci ze soboty 29. na neděli 30. března, kdy se ručičky ve 2:00 posunou rovnou na 3:00. Změna času ovlivní dvanáct nočních vlaků Českých drah, které budou v noci na svých trasách.

U jedenácti z nich okamžikem přechodu na letní čas naskočí zpoždění 60 minut, které se České dráhy budou snažit snížit například zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Konkrétně půjde o vlaky na trasách Mnichov - Varšava, Praha - Bánovce nad Ondavou, Berlín - Graz, Praha - Curych, Břeclav - Budapešť a Praha - Brno.

Dopravce upozornil, že jiná bude situace u nočního vlaku EC 461 Baltic express. Spoj bude mimořádně odjíždět z polské Gdyně o hodinu dříve a na českém území pojede již podle letního času a tedy bez zpoždění.

"Přechod na středoevropský letní čas by neměli přehlédnout cestující, kteří plánují využít noční spoj EC 461 Baltic express. Podle informací partnerského dopravce PKP Intercity, který zajišťuje jízdu tohoto vlaku na polském území, bude tento spoj v sobotu 29. března odjíždět z výchozí stanice Gdynia Główna o cca 60 minut dříve, tedy již ve 22:11. V okamžiku změny času v 02:00 by se měl vlak nacházet za Poznaní. Dále směrem do Wrocławi a Prahy již vlak pojede včas podle letního jízdního řádu. Na dřívější odjezd upozorňujeme zejména cestující, kteří si pořídili jízdní doklady ve větším časovém předstihu," uvedly ČD v tiskové zprávě.

Regionálních vlaků se změna vůbec nedotkne, protože všechny vyrážejí na svou trasu až po změně času.

Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto zpožděné noční vlaky čekat. Čekání bude naopak zajištěné ve stanicích Břeclav a Bohumín u nočních vlaků s lůžkovými a lehátkovými vozy do významných cílových stanic v zahraničí. Zajištěna tak budou všechna přímá noční spojení.