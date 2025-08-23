PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard

Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová uzavřela zásadní dohodu týkající se skupiny PPF. Nevlastní syn miliardářky má být vyplacen, za svůj desetiprocentní podíl dostane přes 40 miliard korun. Jde o další významný milník v nedávné historii společnosti po tragické smrti Petra Kellnera v březnu 2021.
Dohodu s Petrem Kellnerem mladším uzavřely akcionáři skupiny PPF, tedy Renáta Kellnerová a její dcery Anna, Lara a Marie Isabela. Oficiálně se hodnota transakce nekomentuje, podle informací webu Seznam Zprávy dostane nejstarší potomek zesnulého miliardáře přibližně 40 miliard korun.
K transakci dochází odkupem akcií, zcela dokončena by měla být ještě letos. Poté bude platit, že Kellnerová a její tři dcery jsou stoprocentními vlastníky skupiny PPF.
Kellnerová byla letos sesazena z pozice nejbohatšího českého občana, kterou zaujal podnikatel Michal Strnad. Stoprocentní vlastník a předseda představenstva průmyslového holdingu Czechoslovak Group se umístil na 135. místě jako nejvýše postavený Čech v květnovém žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Agentura odhadla výši jeho jmění na 17,1 miliardy dolarů, což je v přepočtu 379 miliard korun.
Až o dvě příčky níže se umístila dědička investiční skupiny PPF se jměním v hodnotě 16,8 miliardy dolarů (369 miliard korun). Mezi pěti stovkami vyvolených byli ještě Karel Komárek na 240. místě (11,8 miliardy dolarů / 261 miliard korun) a Daniel Křetínský na 248. místě (11,5 miliardy dolarů / 255 miliard korun).
