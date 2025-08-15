Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.
Jak už EuroZprávy.cz informovaly dříve, Alza.cz na svých internetových stránkách nabízí nové mobilní telefony, u nichž inzeruje jak cenu nového zboží bez výkupu, tak i cenu s výkupem starého, tedy použitého telefonu. Na tuto možnost pro přilákání zákazníků upozorňuje jak v samotném názvu produktu, tak i v detaily některých prodávaných telefonů.
Jak ale zjistili čtenáři serveru EuroZprávy.cz, kteří redakci na problém upozornili, ačkoliv je inzerovaná cena s výkupním bonusem lákadlem, neplatí pro všechny zákazníky. Pokud provádíte nákup coby právnická osoba, Alza.cz váš starý telefon nevykoupí a inzerovaná cena pro vás tedy neplatí. Navzdory tomu, že vám ji prodejce v rámci firemního účtu aktivně zobrazuje.
Skutečnost, že firemní zákazníci nemohou výkupní bonus využít, se navíc v rámci své objednávky nikde nedozvědí. Alza.cz jim to sdělí prakticky až v posledním kroku, při již uzavřené objednávce. Pokud se tedy kupující nechá zlákat vidinou slevy při odkupu starého telefonu a zboží si na základě domnělé nižší ceny objedná, je konfrontován s nepravdivou informací, která připomíná nekalou obchodní praktiku.
PR manažerka e-shopu Alza.cz Eliška Čeřovská ale ve vyjádření pro EuroZprávy.cz popřela, že by se o takovou praktiku jednalo. "Podle platné legislativy (zákon o ochraně spotřebitele) se úprava týkající se klamavých obchodních praktik vztahuje pouze na vztah podnikatel–spotřebitel, nikoli na transakce mezi podnikateli. Z tohoto pohledu tedy nedochází k porušení právních předpisů," tvrdí.
Zároveň ale přiznává, že v současnosti výkupní bonus obchod nabízí pouze fyzickým osobám. "Zároveň ale již pracujeme na rozšíření této služby i pro firemní zákazníky," doplnila. Na dotaz serveru EuroZprávy.cz následně upřesnila, že k zavedení této služby by mělo dojít již brzy.
"Výkupní bonus pro firemní zákazníky plánujeme spustit v řádu týdnů," uvedla pro EuroZprávy.cz s tím, že pro českou internetovou je důležité, aby zákazníci měli přesné a srozumitelné informace. "Pokud došlo k nedorozumění či nejasnostem, omlouváme se za to a podnikneme kroky, aby se podobná situace neopakovala," dodala Čeřovská.
