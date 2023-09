Umíme to rychleji a pohodlněji? Mezi českými e-shopy se rozhořela "neetická" bitva o reklamace

Celý spor odstartovalo prohlášení Alzy, která uvedla, že nově vyřizuje i reklamace zboží zakoupeného na Mall a CZC. "Společnost Alza, jednička české e-commerce, přichází s inovativním přístupem k reklamacím, který potěší většinu zákazníků CZC a Mall. Ti nově mohou reklamovat zboží zakoupené na těchto e-shopech prostřednictvím Alzy s úžasnými výhodami a rychlostí," napsala v prohlášení.

Alza uvádí, že do reklamačního procesu přináší revoluční změny, které údajně zvyšují efektivitu a pohodlí pro koncové zákazníky. "Firma tak chce zákazníkům ukázat, že jsou reklamace na Alze rychlejší a pohodlnější než u e-shopů Mall a CZC," napsala v prohlášení.

"Dlouhodobě investujeme do reklamačního procesu. Zákazník Alzy například může reklamované zboží vrátit přes jeden z našich více než 1 500 AlzaBoxů nebo využít naše pobočky. (...) Nejen díky této unikátní fyzické infrastruktuře jsme při vyřizování reklamací rychlejší a tím pádem u nás zákazníci mají lepší zkušenost s reklamacemi. Teď se o tom mohou přesvědčit i zákazníci Mall či CZC. Z dat totiž vidíme, že většina zákazníků, co někdy nakoupila na těchto dvou e-shopech, nakupuje také na Alze, jsou to tedy i naši zákazníci," uvedl místopředseda představenstva Petr Bena.

Tvrdí také, že Allegro, které vlastní Mall a CZC, je údajně velmi neurčité ohledně budoucnosti zmíněných e-shopů. Podle Mironetu je ale přístup Alzy nejen okopírovaný, ale i neetický, a prodejce žádá jeho stažení.

"Mironet sleduje zhoršující se hodnocení Alzy, které získává od svých zákazníků, a je připravena převzít řešení jejich reklamací. Zároveň tímto protestuje proti nekorektně okopírované historické akci Mironetu týkající se řešení reklamací. Tu společnost Alza dle názoru společnosti Mironet.cz okopírovala, a neetickým způsobem ji upravila a fakticky ji tak zneužila. Vyprázdnila tak hodnotu sdělení služby, která je potřebná pro zákazníky," uvedl Mironet v prohlášení.

Dodává, že pochybuje o pravdivosti tvrzení Alzy, která se honosí tím, že 99,9 % reklamací vyřešila k plné spokojenosti zákazníků. "Realitou je, že desítky, až stovky tisíc recenzí dostupných na internetu ukazují, že jak v oblasti prodeje, tak v oblasti reklamací má na mnohých hodnoceních Alza horší hodnocení, než má CZC, na které v kampani útočí," podotýkají zástupci e-shopu.

Mironetu tak zpochybňuje, že může být pro zákazníky jakýmkoli přínosem přejít z CZC nebo Mall k Alze. " Společnost Mironet žádá o odstranění klamavého tvrzení z veškeré komunikace Alza, že Alza je 'Nejspolehlivější internetový obchod v ČR'. Stejně tak žádá, aby odstranila jiná zavádějící reklamní tvrzení. Zároveň žádá stažení celé kampaně 'Umíme to rychleji a pohodlněji', kterou vůči společnostem Mall, CZC považujeme za neetickou a vůči společnosti Mironet za klamavou," uvedl e-shop.

Mironet také zveřejnil hodnocení kvality, které uvedli zákazníci o společnostech Alza, Mironet, CZC, Mall na serveru Heureka za posledních 90 dnů. Z něj vyplývá, že zatímco Mironet má hodnocení 98%, Alza "jen" 93 %. 95 % pak získal CZC a 91 % Mall. Následně Mironet dodává, že se chce v roce 2024 stát dvojkou na českém e-commerce trhu.

Závěrem prohlášení společnost uvádí, že Alza je "vzorovým zneužitím pojmu a hodnoty, kterou na trhu roky budoval Mironet. Společnost Mironet opakovaně řešila reklamace po zkrachovalých konkurentech, například po zkrachovalých společnostech ProCA, Monima, Agen, a dalších. Službu, jakou nabízí Alza, nabídl v minulosti Mironet, ale službu plnohodnotnou a zároveň ji vždy nabídl až poté, co taková společnost skutečně zkrachovala."

Mironet proto také převezme případně i reklamace po CZC a Mallu, pokud by společnosti přestaly být schopné je odbavovat. A nejen to. Mironet i zákazníkům Alzy možnost vyzkoušet si jejich způsob reklamace. "Společnost Mironet v reakci na kampaň Alzy 'Umíme to rychleji a pohodlněji' spouští vlastní kampaň 'Umíme to lépe', v rámci které nabízí vyřízení reklamací zákazníků konkurenční Alzy, a to za prakticky totožných podmínek, jaké nabídla Alza ve své reklamní kampani směřované k CZC a Mallu," uvedla společnost.