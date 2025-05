Konec levných zásilek z Temu a Sheinu. EU zavede speciální poplatek za každý balíček

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič návrh poplatku oznámil během úterního vystoupení v Evropském parlamentu. Zdůvodnil jej potřebou kompenzovat náklady spojené s narůstajícím objemem dovozu – jen loni bylo do zemí EU doručeno 4,6 miliardy malých zásilek, převážně přímo na domácí adresy zákazníků.

Podle návrhu, do něhož nahlédl deník Financial Times, se dvoueurový poplatek bude vztahovat na zásilky doručované spotřebitelům. Pokud budou balíky posílány na sklady, bude se účtovat nižší sazba – pouze 0,50 eura za kus. Část výnosů z poplatku má pokrýt náklady na celní kontroly, zbytek poputuje přímo do rozpočtu EU.

Podle evropských úředníků více než 90 % těchto zásilek pochází z Číny. Návrh tedy cílí zejména na platformy typu Temu či Shein, které propojují čínské výrobce přímo s koncovými evropskými zákazníky a obcházejí tradiční distribuční sítě.

Šefčovič zdůraznil, že nejde o novou daň, ale o „kompenzaci nákladů“, kterou by podle něj měly platit samotné platformy. Situaci označil za „obrovskou záplavu zásilek“, jež představuje nové výzvy pro bezpečnost, kontrolu i dodržování standardů.

Návrh je součástí širší reformy celního systému EU, která má zlepšit koordinaci mezi členskými státy a zavést přísnější kontroly. Jedním z dalších kroků je zrušení současné výjimky tzv. de minimis, podle níž nebylo nutné u zboží do hodnoty 150 eur platit clo ani DPH. Tato výjimka umožnila boom levných nákupů mimo EU, ale zároveň oslabila pozici evropských maloobchodníků.

Německá europoslankyně Anna Cavazziniová z frakce Zelených, která předsedá výboru pro vnitřní trh, návrh podpořila. „Je důležité dostat to pod kontrolu. Podpoří to návrat prodejců k využívání skladů, kde je pro celníky snazší provádět kontroly,“ uvedla pro Financial Times.

Zatímco USA už podnikly podobný krok – prezident Donald Trump v květnu definitivně zrušil americkou verzi de minimis, která umožňovala bezcelní dovoz zásilek do 800 dolarů – Evropa zatím zaostávala. V důsledku Trumpovy politiky už Temu přestalo zasílat levné zboží z Číny přímo americkým zákazníkům.

Evropský krok by mohl mít podobný dopad. Temu i Shein se k návrhu zatím nevyjádřily. Obě platformy by však musely přehodnotit své obchodní modely. Shein například už dříve varoval, že jeho plánovaný vstup na londýnskou burzu se zpozdí kvůli nutným změnám v americké obchodní struktuře.

Zásadní změnou pro platformy bude rovněž nová povinnost registrace k DPH – podle návrhu totiž budou nově považovány za dovozce a jako takové ponesou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost zboží.

Podle zdrojů z Evropské komise má návrh i další rozměr – posloužit jako jeden ze zdrojů přímého financování unijního rozpočtu. Ten je pod tlakem splácení společného dluhu, jenž vznikl v důsledku pandemického ozdravného fondu ve výši 800 miliard eur. Rozpočtový komisař Piotr Serafin předložil návrh poplatku kolegiu komisařů minulý týden jako jeden z několika možných nástrojů, jak získat nové příjmy bez přímých příspěvků členských států.

Ačkoli výnosy z poplatku nebudou podle insiderů „ohromující“, komise věří, že návrh přispěje k prolomení dosavadní patové situace ohledně celní reformy.

Zavedení dvoueurového poplatku tak představuje víc než jen technické opatření – jde o signál, že Evropa hodlá chránit svůj trh nejen před nebezpečným zbožím, ale také před nekalou konkurencí a daňovými úniky. A přestože online nákupy z Číny zůstanou pravděpodobně levné i nadále, jejich skutečná cena se začne ukazovat nejen zákazníkům, ale i samotným obchodním gigantům.