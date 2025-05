Elton John kvůli AI označil britskou vládu za absolutní lůzry

Tento návrh by znamenal, že autoři by museli aktivně vyjádřit nesouhlas, jinak by jejich díla mohla být volně využita firmami zabývajícími se umělou inteligencí, aby trénovaly své modely.

John a další umělci se obávají, že trénování modelů umělé inteligence na materiálu chráněném autorským právem ohrozí příjmy mladých a začínajících tvůrců. Upozorňují také, že takový přístup by mohl značně poškodit kreativní průmysl a umělce nahradit technologiemi. Umělci nejsou proti technologickému pokroku, ale požadují spravedlivé podmínky, které ochrání práva tvůrců.

V rozhovoru pro pořad BBC One s Laurou Kuenssbergovou John uvedl, že vláda je na dobré cestě „okrást mladé lidi o jejich odkaz a příjem. “ a dodal: „Myslím, že je to trestný čin. Vláda se chová naprosto ztroskotaně a já jsem kvůli tomu velmi naštvaný.“

Podle deníku The Guardian Elton John směřoval svou kritiku na ministra technologií Petera Kylea, nazval ho za „trochu debila“ a prohlásil, že pokud vláda nezmění své plány ohledně autorských práv, žaluje ministry.

The Guardian také zveřejnil analýzu, která odhalila, že Peter Kyle během šesti měsíců ve funkci ministra pro vědu a technologie absolvoval 28 schůzek s představiteli velkých technologických firem, jako jsou Google, Amazon, Apple a Meta, což představuje nárůst o téměř 70 % oproti jeho předchůdci.

Britská vláda zvažuje několik možností. Jednou z možností je zanechání původního stavu. Znamenalo by to, že firmy musí získat výslovný souhlas držitelů autorských práv, pokud chtějí jejich díla použít pro vývoj AI.

Druhá možnost, kterou vláda zvažuje, spočívá v zavedení tzv. povinných licencí. Umělci by nemohli odmítnout využití svého díla, ale dostávali by za něj licenční poplatky. Největší kritiku vzbuzuje třetí varianta – AI firmy by mohly automaticky používat chráněný obsah, pokud autor výslovně nevyjádří nesouhlas. Zjednodušeně mlčení by znamenalo souhlas.

Zda britská vláda zvolí rovnováhu mezi technologickým rozvojem a ochranou tvůrců, zůstává otevřenou otázkou. Jisté ale je, že tlak ze strany veřejnosti i osobností, jako je Elton John, sílí.