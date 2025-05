Na čtvrtfinále se Švédy i s Kämpfem. Toronto českého útočníka pouští na MS

To, že si David Kämpf již v zámoří sbalil kufry a míří za národním týmem do dějiště světového šampionátu, potvrdil po prohraném úterním zápase s USA (2:5) generální manažer Jiří Šlégr. "Jsem rád, že mohu oznámit, že se nám podařilo vyjednat s generálním manažerem Toronta uvolnění Davida Kämpfa, který v dopoledních hodinách prošel lékařskou prohlídkou a v nejbližší době za námi dorazí," uvedl konkrétně v rozhovoru s novináři.

Kämpf dosud byl součástí týmu Toronta, který vypadl ve druhém kole play-off NHL, v rámci něhož nestačil na Floridu, s níž sehrál sedm zápasů. Český forvard sice v duelech o Stanley Cup nastoupil jen do jednoho z nich a to ještě na 12 a půl minuty. V sezóně ale jinak nastoupil celkem do 59 zápasů, v nichž zaznamenal pět gólů a osm asistencí.

Protože byl Kämpf na cestě do dějiště MS ještě v době, kdy nebylo jasné, zda budou Češi hrát čtvrtfinále buď v dánském Herningu, nebo ve švédském Stockholmu, o čemž rozhodly až večerní zápasy. Po vítězství Kanady nad Švédskem 5:3 už je ale jasné, že čtvrtfinále Češi odehrají ve Švédsku proti tamním reprezentantům.