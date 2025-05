KOMENTÁŘ | Problém, který jde za každým z nás. Leností ničíme ekosystémy, přitom stačí vyměnit oblečení za jídlo

Evropská závislost na intenzivním modelu živočišné výroby, známém jako velkochov, přináší stále zjevnější důsledky – nejen ekonomického charakteru, ale především ekologického, sociálního a zdravotního. Jak upozorňují Lourenzo Fernández-Prieto a Daniel Lanero Táboas z Univerzity v Santiagu de Compostela, pokud chce Evropa předejít dalším krizím a usilovat o dlouhodobě udržitelnou budoucnost, musí svůj přístup k živočišné výrobě zásadně přehodnotit. O studii informovaly EuroZprávy.cz .

Jenže kořen problému neleží výlučně u politik nebo nadnárodních firem. Leží u samotných konzumentů. Veřejnost stále častěji rezignuje na základní zájem o to, co vlastně konzumuje, a zcela přehlíží širší důsledky výroby potravin. Nejde přitom o to, stát se vegetariánem či veganem, ale o minimální ochotu reflektovat vlastní odpovědnost vůči životnímu prostředí. Maso, mléko i vejce mohou zůstat součástí jídelníčku – ale až poté, co se spotřebitel alespoň třikrát zamyslí, co svým nákupem podporuje.

Konzum jako výchozí norma

Pohodlí a cena se staly hlavními kritérii, podle nichž dnes většina lidí nakupuje. Levně dostupné potraviny – ať už živočišného původu nebo základní položky typu chléb a cukr – nejsou náhodou. Velké firmy pouze zrcadlí poptávku, která zní: co nejlevněji, co nejrychleji. Výsledkem je, že trh zaplavují produkty podřadné kvality. Vejce z klecových chovů, mléko od stresovaných dojnic, maso z velkochovů, kde jsou prasata, skot či drůbež redukováni na ekonomické jednotky. To vše za pár korun.

Historie přitom ukazuje, že jiný přístup je možný. Ještě před druhou světovou válkou fungovaly v mnoha evropských regionech zemědělské systémy, které stavěly na přirozené propojenosti půdy, zvířat a místní komunity. Klíčovou roli hrála silná družstva, která dokázala zužitkovat technologii ve prospěch farmářů – nikoliv korporací. Věda, občanská společnost i instituce v takovém modelu spolupracovaly. Výsledkem byla produkce, která byla zároveň efektivní, udržitelná i odolná vůči vnějším otřesům.

Návrat k takovému systému ale není možný bez hluboké proměny v myšlení společnosti. Dnešní konzumní životní styl nás naučil utrácet za věci, které nepotřebujeme, zatímco kvalita naší stravy trpí. Kupujeme nejlevnější salámy namísto kvalitní šunky, která je paradoxně běžně dostupná i v supermarketech. Raději sáhneme po šišce gothaje než po produktu, který má skutečný obsah masa.

Namísto cesty na lokální farmu volíme supermarket, kde nakoupíme „čerstvé“ vejce a mléko, jejichž původ nás nezajímá. Podobně rezignujeme i na domácí vaření. Přitom připravit si jídlo doma není jen o kontrole nad surovinami – lze tak vařit ve větším množství na více dní, což běžná restaurace ani fastfood nabídnout nedokáže. A hlavně: víme přesně, co jíme.

Zbytečné útraty

Každý z nás je nucen měsíčně vynakládat prostředky na základní potřeby – ať už jde o bydlení, energie, vodu, dopravu nebo zdravotní péči. U podnikatelů a živnostníků k tomu přistupují ještě daně, odvody a specifické provozní náklady. Tyto výdaje jsou nevyhnutelné a není na nich nic překvapivého.

Zcela základním prvkem finanční gramotnosti je schopnost realisticky odhadnout své finanční možnosti. Pokud má člověk čistý měsíční příjem ve výši 30 tisíc korun a zároveň vychovává dvě děti, je zjevné, že nemůže platit nájem nebo hypotéku ve výši 25 tisíc. Přesto se i s tímto druhem finančního sebeklamu běžně setkáváme.

A co hůř – vedle nevhodného nastavení fixních nákladů existují i příklady, kdy lidé zcela ignorují svou finanční situaci a dopouštějí se výdajů, které nejen že nejsou nezbytné, ale přímo podrývají jejich ekonomickou stabilitu. Nákupy luxusního zboží, zbytečné předplatné služeb, impulzivní utrácení či život „na dluh“ nejsou výjimkou, ale běžnou praxí.

Nemalá část české populace si zvykla na návyky, které systematicky zatěžují rodinný rozpočet – a zcela zbytečně. Podle údajů Státního zdravotního ústavu bylo v roce 2021 v České republice 24,4 % kuřáků tabákových výrobků ve věku nad 15 let. Pokud jde o konzumaci alkoholu, pravidelné pití v nadměrném množství se týkalo přibližně 12 % dospělých.

Zejména silní kuřáci a pijáci si jsou dobře vědomi, jak výrazně se jejich zlozvyky promítají do výdajů. Denně vydají přes 150 korun pouze za krabičku cigaret – a obdobnou částku často utratí za alkohol. Pokud se tyto dvě položky spojí, mluvíme o denních nákladech, které hravě přesahují 300 korun. A přitom právě za tuto sumu lze bez potíží připravit plnohodnotné, kvalitní jídlo na celý den – jídlo, které tělu skutečně něco přinese. Místo živin a dlouhodobě udržitelného životního stylu ale často volíme destruktivní stereotyp, který poškozuje nejen zdraví, ale i peněženku.

Nejde však pouze o škodlivé zlozvyky, byť ty se výrazně podepisují do rozpočtu přibližně pětiny obyvatel. Problém sahá hlouběji – ke každodenním spotřebním rozhodnutím, která postrádají elementární finanční racionalitu. Lidé nakupují zbytečně drahé oblečení, značkové elektronické přístroje, domácí spotřebiče či další „statusové“ položky, které nijak nezvyšují kvalitu jejich života, jen vyčerpávají jejich rozpočet.

Základním principem finanční gramotnosti by mělo být jednoduché pravidlo: neutrácet víc, než si mohu dovolit. Přesto mnozí neváhají investovat do módních značek, přestože existuje rozumnější alternativa – například second-handové obchody, kde lze nalézt i značkové kousky, často pouze neprodané z předchozích kolekcí nebo jen lehce poškozené. Totéž platí pro elektroniku. Spotřebitelé bezmyšlenkovitě sahají po nejnovějších modelech prestižních značek, které přitom funkčně nijak nepřevyšují dostupnější varianty s méně okázalým logem.

Stížnost „nemám peníze“ není výmluva

Lidé by se měli naučit mít peníze na kvalitní jídlo. Vedle střechy nad hlavou, přístupu ke zdravotní péči a samozřejmě stabilního příjmu představuje právě strava jeden z nejzásadnějších pilířů důstojného života. Jde o elementární potřebu, nikoli volitelný luxus.

Přesto se často stává, že jednotlivci nebo celé domácnosti výrazně přecení své finanční možnosti – jak již bylo dříve uvedeno – a pak jim na to nejpodstatnější jednoduše nezbývá. Výsledek? Levné, nutričně vyprázdněné potraviny, jejichž dlouhodobá konzumace vede k horšímu zdraví, vyšší zátěži pro zdravotní systém i menší pracovní výkonnosti.

Je pochopitelné, že v každé společnosti existuje určitý zlomek lidí, kteří se ocitnou ve složité životní situaci. Ale pokud začínají ve finanční nejistotě plavat celé desítky procent populace, něco je fundamentálně špatně. Nezpochybnitelně žijeme v hospodářsky rozvinuté zemi, která má dostatek zdrojů i infrastruktury k tomu, aby kvalitní jídlo nebylo výsadou, ale standardem. Problém je ale jinde – ve způsobu života, který jsme si zvolili.

Život na dluh, posedlost konzumními statky, nahodilé utrácení a tolerance ke zlozvykům vedou nejen k rozkladu rodinných financí, ale mají přímé důsledky i pro životní prostředí. Náš vztah ke spotřebě a potravinám je dnes neudržitelný. Nestačí, že třídíme odpad a občas si koupíme látkovou tašku. Pokud nebudeme podporovat místní farmáře, drobné producenty a skutečně udržitelnou výrobu potravin, jen si dál lžeme do kapsy.

Pokud se alespoň část populace odhodlá změnit přístup – zaměří se na kvalitu namísto kvantity, omezí zbytečné výdaje a začne podporovat lokální produkci – pak zde skutečně existuje reálná naděje. Systémová změna spotřebitelského chování může mít silnější dopad než stovky klimatických summitů. Možná právě to je cesta, jak naši planetu nejen nezničit, ale skutečně zachránit.