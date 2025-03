Okay neodvrátilo konec. Firma vysvětlila, proč nevyšla restrukturalizace

Firma tvrdí, že problémy se ještě zhoršily po začátku restrukturalizace, protože dodavatelé přestali dodávat řetězci zboží. Společnost, která aktuálně zaměstnává 43 lidí, se rozhodla situaci řešit podáním insolvenční návrhu.

V návrhu se podle zmíněného serveru uvádí, že došlo k "závažnému narušení obchodní činnosti a ohrožení výhledu dalšího provozu". Spolupráci údajně zastavili zejména asijští dodavatelé elektrospotřebičů.

V prosinci se na webu objevilo sdělení o uzavření prodejen. Řetězec tehdy vyzval zákazníky, aby využili jedinečné příležitosti a nakoupili vybrané zboží za likvidační ceny. Firma zároveň informovala, že e-shop a velkoobchodní prodejna budou nadále lidem k dispozici.

Společnost na konci roku v tiskové zprávě uvedla, že po 30 letech fungování dospěla do bodu, kdy se současný model maloobchodních prodejen ukázal jako neudržitelný a bez ekonomického smyslu. "Tento stav si vyžaduje strategické změny, které zajistí dlouhodobou udržitelnost společnosti," psalo se ve zprávě.

Byl tehdy spuštěn stabilizační plán, v jehož rámci došlo k uzavření maloobchodních prodejen a prodeji sortimentu z nich v maximální možné míře. Získané peníze měly posloužit k uspokojení věřitelů. Omezily se také režijní náklady centrály, zmenšily se skladovací prostory a optimalizovaly se procesy.

Součástí plánu bylo také využití předběžné restrukturalizace, která umožňuje podnikatelům ve finančních problémech řešit situaci včas na to, aby nedošlo k úpadku a insolvenčnímu řízení. Společnost v jejím rámci nabídla věřitelům uspokojení pohledávek v řádu desítek procent. Firma zdůrazňovala, že si plní všechny závazky vůči zákazníkům i zaměstnancům.

Do budoucna se chtěla OKAY zaměřit na model e-commerce s velkoobchodním prodejem. Hlavními pilíři měly být e-shop a velkoobchodní prodejny typu "cash and carry" v 10 až 14 lokalitách v Česku a na Slovensku. Z tohoto plánu nyní definitivně sešlo.