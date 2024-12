Řetězec OKAY, jak ho známe, končí. Prodejny se zavřou, firma má plán

Řetězec OKAY zavře do 25.1. všechny maloobchodní prodejny. Foto: Reprofoto

Řetězec obchodů s elektronikou OKAY oznámil, že do 25. ledna natrvalo uzavře všechny své prodejny. Konec společnosti na českém a slovenském trhu to ale neznamená. Firma totiž zároveň představila ambiciózní záchranný plán.