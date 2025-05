Kanada se chce připojit k Trumpovu štítu Golden Dome

Prezident Trump odhalil plán Golden Dome v úterý při projevu ve Washingtonu s tím, že počáteční rozpočet na výstavbu systému činí 25 miliard dolarů. Zároveň uvedl, že Kanada o účast v projektu projevila zájem. „Budeme s nimi mluvit. Chtějí být chráněni také. A jako vždy jim pomůžeme,“ prohlásil Trump.

Z kanceláře kanadského premiéra Marka Carneyho zaznělo potvrzení, že probíhají „aktivní diskuse“ s americkými partnery o bezpečnostních otázkách, včetně možného zapojení do Golden Dome. „Kanadská vláda má za cíl posílit NORAD i nové iniciativy, jako je právě Golden Dome,“ uvedla Carneyho mluvčí Audrey Champouxová. Dodala však, že je příliš brzy hovořit o tom, jak by se Kanada konkrétně zapojila, ani jaká by byla její finanční účast.

NORAD – společný obranný systém Kanady a USA – funguje už od roku 1958 a jeho úkolem je dohled nad vzdušným a námořním prostorem Severní Ameriky. V posledních letech obě země diskutují o jeho modernizaci, přičemž nový Golden Dome má být nadstavbou tohoto stávajícího systému.

Prezident Trump zdůraznil, že nový obranný systém by měl být schopný zachytit i střely vypálené z druhé strany světa nebo z vesmíru. Golden Dome má být inspirován izraelským Iron Domem, jenž od roku 2011 chrání izraelské území před raketovými útoky. Oproti němu má ale americký projekt fungovat na mnohonásobně větším území, což podle expertů představuje obrovskou výzvu.

Shashank Joshi, vojenský analytik a redaktor magazínu The Economist, varoval, že realizace takového systému bude nesmírně nákladná a technologicky složitá. „Mluvíme o tisících družic, které budou sledovat starty střel a vysílat orbitální interceptory k jejich zničení ještě během startovací fáze,“ uvedl Joshi pro BBC. Podle jeho slov sice armáda projekt bere vážně, ale jeho realizace v rámci jednoho funkčního období je „zcela nereálná“.

Zatímco Trump hovořil o ceně 175 miliard dolarů, nezávislý americký rozpočtový úřad CBO odhaduje, že jen vesmírná část systému by během 20 let mohla stát až 542 miliard dolarů. To by představovalo výrazný zásah do celkového rozpočtu Pentagonu.

Z kanadské strany přichází vstřícný postoj právě ve chvíli, kdy Trumpova administrativa znovu vyhrožovala Kanadě obchodními sankcemi a vysokými cly. Prezident USA dokonce prohlásil, že „Kanadě by bylo lépe jako 51. stát Unie“. Tato slova vedla v Kanadě k vlně vlastenecké reakce, která podle mnohých přispěla k historickému vítězství Liberální strany Marka Carneyho v posledních volbách.

Carney nyní disponuje silným mandátem k vyjednávání o nové podobě ekonomického i bezpečnostního partnerství se Spojenými státy. Právě Golden Dome se tak může stát jedním z klíčových bodů nové kapitoly v kanadsko-amerických vztazích.

Zůstává však nejasné, zda kanadská veřejnost podpoří vstup do systému, jehož celkové náklady se mohou pohybovat v astronomických částkách a jehož fungování je technologicky stále v oblasti teorie. Zda Golden Dome bude skutečně realitou, nebo jen dalším politickým symbolem Trumpovy éry, ukážou následující měsíce.