Největší obranný projekt v dějinách. Trump představil vesmírný štít Golden Dome

Ministerstvo obrany už prezidentovi předložilo několik variant výstavby – od základní po rozšířenou. Trump sice v úterý nespecifikoval, kterou z nich si vybral, ale potvrdil, že „architektura systému“ už byla zvolena. Celkový plán má být v nadcházejících dnech oficiálně zveřejněn.

Projekt však vyvolává nejen obrovský zájem, ale i kritiku. Odborníci na obranu a bývalí vojenští představitelé zpochybňují reálnost Trumpem oznámeného harmonogramu i celkové proveditelnosti systému, píše CNN.

Podle bývalého kontradmirála Marka Montgomeryho může vývoj pokročilé obrany proti balistickým střelám trvat sedm až deset let – a i pak bude schopna chránit pouze nejvýznamnější federální budovy a velká města, nikoliv celou zemi.

Další experti označují odhadované náklady za značně podhodnocené. Podle rozpočtového úřadu Kongresu by Spojené státy mohly za výstavbu „Zlaté kupole“ během následujících dvaceti let utratit až půl bilionu dolarů.

Prezident Trump přesto tvrdí, že prvních 25 miliard dolarů již bylo vyčleněno v návrhu jeho daňové a rozpočtové reformy, která čeká na schválení v Kongresu. Američtí zákonodárci již souhlasili s první investicí, jež má být zahrnuta v příštím vojenském rozpočtu.

V projektu má klíčovou roli sehrát také Kanada. Podle prezidenta Trumpa kanadský premiér Mark Carney osobně kontaktoval americkou administrativu s žádostí o účast v programu a možnost ochrany kanadského území pod „Zlatou kupolí“.

Ve společném prohlášení pro agenturu Reuters kanadská vláda uvedla, že probíhá jednání o nové bezpečnostní a hospodářské dohodě se Spojenými státy, která má zahrnovat i posílení spolupráce v rámci NORAD a dalších obranných iniciativ.

Zatím není jasné, jak bude výsledná obranná síť vypadat. Pentagon podle CNN počítá s tím, že systém zahrne přibližně sto různých technologických projektů, z nichž mnohé už v rámci americké obrany existují nebo jsou ve fázi vývoje. Největší technologickou výzvou bude vytvoření centrálního velitelského a koordinačního systému, který by dokázal jednotlivé prvky systému propojit a řídit v reálném čase.

Trump zároveň plánuje ustanovit „zlatého cara“ – tedy výkonného manažera, který bude mít výhradní odpovědnost za realizaci projektu. Generál Guetlein je podle několika zdrojů favoritem pro tuto roli díky svým zkušenostem s vývojem protiraketových a vesmírných systémů.

Projekt však zatím provází i zmatky a zpoždění. Prezident podle CNN nařídil ministrovi Hegsethovi předložit návrh architektury systému už do 28. března, ale Bílý dům dostal dokument až téměř o měsíc později. Tento skluz vyvolal v Bílém domě frustraci a podle některých zdrojů se diskutuje, zda by vedení projektu neměl převzít jiný vysoký úředník nebo armádní představitel.

Kritici navíc upozorňují na možný střet zájmů. Elon Musk, který se výrazně angažuje v technologické i politické sféře, má díky vlastnictví SpaceX výhodu při získávání zakázek. Demokraté proto vyzvali inspektora ministerstva obrany, aby zahájil vyšetřování možného zvýhodnění Muskovy firmy při udělování zakázek.

Na druhé straně obránci zapojení SpaceX tvrdí, že firma má bezkonkurenční zkušenosti se stavbou satelitních sítí, senzorových systémů a nosných raket, což jsou klíčové prvky plánovaného systému. Jeden z obranných expertů uvedl, že „i kdybychom chtěli jinou firmu, není tu momentálně nikdo jiný, kdo by to zvládl.“

Přes obrovské technologické i finanční výzvy Trumpova administrativa tlačí na rychlý pokrok. Podle jednoho z kongresových činitelů se nyní klade důraz na co nejrychlejší dosažení první fáze operační schopnosti, která má ukázat, že systém bude v budoucnu funkční. Tato etapa má sloužit jako argument pro další financování ze státního rozpočtu v příštích letech.

Přesto se odborníci shodují, že plně funkční „Zlatá kupole“ je otázkou mnoha let, nikoliv měsíců. Generál vesmírných sil Chance Saltzman k tomu poznamenal: „Za více než tři desítky let ve vojenském plánování jsem nikdy nezažil, že by původní odhad nákladů byl vyšší, než kolik to nakonec skutečně stálo. Vždycky to stojí víc.“

Navzdory těmto výhradám Trump trvá na tom, že Spojené státy si nemohou dovolit zůstat pozadu. „Nemůžeme sedět se založenýma rukama, zatímco naši protivníci nás obklopují hypersonickými zbraněmi. Musíme vést. A Zlatá kupole nás ochrání,“ uzavřel prezident.