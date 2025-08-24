Hromadná nehoda s tragickým koncem. Na Nymbursku zemřel jeden z řidičů

Na Nymbursku se v sobotu stala tragická dopravní nehoda. Srážku čtyř osobních automobilů a dodávky nepřežil jeden z řidičů. Dva lidé se vážně zranili, záchranáři ošetřili ještě další čtyři osoby. Nehodu vyšetřuje policie.
Nehoda se stala po 17. hodině na silnici mezi Semicemi a Starým Vestcem. Podle policistů se nejprve četně střetly automobily Seat, jehož řidič nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky, a BMW. K havárii se následně připletla ještě dvě osobní vozidla a dodávka.
Středočeští záchranáři měli v péči celkem sedm osob. "Jedna na místě zemřela, dvě osoby, které byly nezletilé, jsme transportovali do nemocnice. Jednu z nich letecky do Fakultní nemocnice v Motole na plicní ventilaci. Druhá osoba jela pozemní cestou se středně těžkým zraněním do Thomayerovy nemocnice v pražské Krči," řekl mluvčí Marek Hylebrant webu TN.cz.
Další čtyři lidé byli s lehčími zraněními transportováni do nymburské nemocnice. Silnice měla v místě nehody zůstat uzavřená až do nočních hodin. Příčinou a okolnostmi tragédie se zabývá policie, u zesnulého řidiče byla nařízena pitva.
