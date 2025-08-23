Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Pentagon, přesněji americký ministr obrany Pete Hegseth rozhodl o vyhazovu zpravodajské agentury Jeffreyho Kruseho. Informovala o tom BBC. Děje se tak jen pár dní poté, co Bílý dům zpochybnil závěry zpravodajců ohledně škod napáchaných úderem proti íránským jaderným zařízením.
Kruse už dále nepovede Obrannou zpravodajskou agentury (DIA). Vyhazov se týkal i dvou dalších vysoce postavených armádních velitelů. Pentagon zatím podle BBC neposkytl jakékoliv vysvětlení personálních rozhodnutí.
Trump v červnu kritizoval agenturu kvůli úniku zprávy k americkým úderům proti íránským jaderným zařízením, podle které došlo k navrácení íránského programu jen o několik měsíců nazpět. Bílý dům označil takové závěry za úplně chybné.
Americký prezident se v reakci nechal slyšet, že jaderná zařízení byla kompletně zničena. Zároveň obvinil média ze snahy ponížit jeden z nejúspěšnějších vojenských úderů v historii. Hegseth následně na summitu NATO prohlásil, že zpráva vycházela z nedostatku informací. Sdělil také, že únik vyšetřuje FBI.
Na vyhazování Kruseho již reagoval například senátor Mark Warner, který konstatoval, že Trump má "nebezpečný zvyk posuzovat zpravodajské informace jako test loajality", ačkoliv by je měl brát jako záruku bezpečnosti Spojených států amerických. Šéf Bílého domu již odvolal několik osob, jejichž analýza odporovala jeho pocitům.
Obranná zpravodajská agentura je součástí Pentagonu a specializuje se na získávání vojenských zpravodajských informací na podporu armádních operací. Její práce se ale liší například od CIA.
Pete Hegseth , Pentagon , DIA (vojenská rozvědka USA) , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
