Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 20:33

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: The White House

Pentagon, přesněji americký ministr obrany Pete Hegseth rozhodl o vyhazovu zpravodajské agentury Jeffreyho Kruseho. Informovala o tom BBC. Děje se tak jen pár dní poté, co Bílý dům zpochybnil závěry zpravodajců ohledně škod napáchaných úderem proti íránským jaderným zařízením. 

Kruse už dále nepovede Obrannou zpravodajskou agentury (DIA). Vyhazov se týkal i dvou dalších vysoce postavených armádních velitelů. Pentagon zatím podle BBC neposkytl jakékoliv vysvětlení personálních rozhodnutí. 

Trump v červnu kritizoval agenturu kvůli úniku zprávy k americkým úderům proti íránským jaderným zařízením, podle které došlo k navrácení íránského programu jen o několik měsíců nazpět. Bílý dům označil takové závěry za úplně chybné.

Americký prezident se v reakci nechal slyšet, že jaderná zařízení byla kompletně zničena. Zároveň obvinil média ze snahy ponížit jeden z nejúspěšnějších vojenských úderů v historii. Hegseth následně na summitu NATO prohlásil, že zpráva vycházela z nedostatku informací. Sdělil také, že únik vyšetřuje FBI. 

Na vyhazování Kruseho již reagoval například senátor Mark Warner, který konstatoval, že Trump má "nebezpečný zvyk posuzovat zpravodajské informace jako test loajality", ačkoliv by je měl brát jako záruku bezpečnosti Spojených států amerických. Šéf Bílého domu již odvolal několik osob, jejichž analýza odporovala jeho pocitům. 

Obranná zpravodajská agentura je součástí Pentagonu a specializuje se na získávání vojenských zpravodajských informací na podporu armádních operací. Její práce se ale liší například od CIA. 

před 2 hodinami

Tentokrát žena. K podílu na smrti Matthewa Perryho se přiznává další osoba

Důsledky útoku na íránský jaderný objekt v Isfahánu.

Pentagon zveřejnil nové detaily o útocích USA na Írán. Svět ale čeká na úplně jiné odpovědi

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek zveřejnilo nové informace o přípravách a provedení rozsáhlého leteckého útoku na tři íránská jaderná zařízení. Zároveň však Pentagon ponechal nezodpovězené zásadní otázky ohledně skutečného dopadu těchto úderů na íránský jaderný program. Zatímco prezident Donald Trump ohlásil operaci jako historicky úspěšnou a prohlásil, že „zničila" íránský jaderný potenciál, představitelé armády se drželi zdrženlivější rétoriky.
Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

Hegseth se na tiskovce nemohl vynachválit Trumpa. Útok v Íránu označil za nejkomplexnější operaci v dějinách USA

Americký ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine dnes předstoupili před novináře, aby shrnuli jak výsledek amerického vojenského útoku na Írán, tak klíčové závěry nedávného summitu NATO. Hegseth označil zásah proti íránským jaderným komplexům za „rozhodující úspěch", přičemž vyzdvihl roli prezidenta Donalda Trumpa jako hlavního architekta celé operace. Generál Caine se mezitím věnoval vojenské stránce útoku i detailům reakce na íránskou odvetu v oblasti Perského zálivu.

