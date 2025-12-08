ANALÝZA | Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize

Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.
Současná dynamika mezi Washingtonem a Caracasem vykazuje znaky eskalace, jež přesahují rámec běžné tlakové diplomacie. Výroky prezidenta Donalda Trumpa o rozšíření úderů na venezuelské území, paralelně s pokračujícími kontakty s prezidentem Nicolásem Madurem, vytvářejí nejednoznačné, avšak znepokojivě agresivní prostředí. Kombinace skrytých operací, intenzivních námořních útoků a masivního vojenského posilování v Karibiku naznačuje, že Spojené státy testují hranice přijatelného rizika a připravují si prostor pro případné přímé nasazení sil.
Americká přítomnost v regionu dosáhla největšího rozsahu za poslední dekády, posílená o pokročilé kapacity, jako je letadlová loď USS Gerald R. Ford. Oficiálním zdůvodněním je boj proti narkotikům, což je však vzhledem k americkým krokům velmi slabé. Venezuela nepatří mezi klíčové uzly drogové trasy, zatímco reálné strategické motivace, od geopolitických ambicí až po tlak na otevření ropného sektoru americkým firmám, nelze přehlížet. Informoval o tom americký list New York Times.
Série námořních úderů, které již mají desítky obětí a vyvolávají v USA republikánskou i demokratickou kritiku jejich legitimity, vytváří precedenty, které lze číst jako systematické posouvání pravidel ozbrojené intervence. Současně se Caracas ocitá v defenzivní pozici. Režim sice investoval do zbrojení a bezpečnostní spolupráce s aktéry jako Rusko či Kuba, avšak jeho schopnost čelit koordinovanému americkému útoku je široce zpochybňována.
Chabý ministr obrany?
Postavení ministra obrany Petea Hegsetha se v posledních týdnech stalo klíčovým bodem celé venezuelské operace a jak se zdá, i jedním z hlavních zdrojů politické nestability uvnitř administrativy Bílého domu. Série excesů, přešlapů a otevřených prohřešků proti bezpečnostním protokolům, které by u jiného člena kabinetu pravděpodobně znamenaly okamžitý konec kariéry, byla dlouho přehlížena. Nyní se však jejich kumulace začíná nebezpečně překrývat s právními a politickými riziky spojenými s americkými útoky u Venezuely a míra tolerance Bílého domu se viditelně snižuje.
Vyšetřování legality námořních zásahů, které již přinesly desítky obětí, zasazuje Hegsethův agresivní styl vedení do zcela nové roviny. Jeho veřejné přihlášení k doktríně „žádní přeživší“ působí v kontextu možných válečných zločinů jako politická sebevražda. Dokonce i část republikánských zákonodárců, dosud loajálních k prezidentovým bezpečnostním iniciativám, nyní požaduje jasná vysvětlení. Místo sebeobrany však ministr odpověděl sérií výpadů proti médiím a pokusem o ironii na sociálních sítích.
K tomu přistupuje rostoucí nervozita uvnitř bezpečnostního aparátu. Vysoce postavení představitelé Pentagonu si stěžují na Hegsethovo jednostranné soustředění na Venezuelu na úkor strategických priorit, zejména soutěže s mocnostmi typu Číny. Jeho reputaci dále zatěžují úniky utajovaných informací, sporné kontakty se soukromými aktéry a opakované přehlížení procedur, což již vedlo k jeho faktickému odsunutí z klíčových rozhodovacích procesů. V několika případech prezident obcházel vlastní ministerstvo obrany a komunikoval přímo s vojenským velením, což je signál, který by za normálních okolností naznačoval blížící se personální změnu.
Hegsethovo odmítání převzít odpovědnost za konkrétní rozkazy, současně s jeho veřejnými prohlášeními o „začátku zabíjení narkoteroristů“, vytváří nebezpečný informační chaos. Není zřejmé, zda se jedná o oficiální politiku Spojených států, nebo o nekontrolovanou improvizaci jednoho člena kabinetu.
Klíčové je, že politický kapitál, který prezident do svého ministra vložil, rychle eroduje. Podpora, jakkoli verbálně deklarovaná, už není bezpodmínečná. Jakmile se otázky legality útoků začnou dotýkat samotného Bílého domu, Hegseth se může stát ideálním obětním beránkem a jeho pád by byl jen dalším signálem, že americká politika vůči Venezuele vstoupila do fáze, kde se improvizace mění ve strategický hazard.
Riziko pro globální ekonomiku
Krize ve vedení amerického ministerstva obrany by sama o sobě stačila k vyvolání politických otřesů. Avšak v okamžiku, kdy se tato dysfunkce kříží s rostoucí pravděpodobností vojenské operace proti zemi, jež disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, získává situace mnohem temnější kontury. Vnitřní chaos ve Washingtonu se stává přímo bezpečnostním rizikem pro globální ekonomiku, jak varovala americká stanice CNN.
Jakmile se hovoří o možné změně režimu ve Venezuele, nelze ignorovat roli, kterou v takovém scénáři nevyhnutelně sehraje ropa. Tamní prezident Maduro neváhal poukázat na to, že americké ambice mohou být motivovány snahou ovládnout venezuelské ropné bohatství. Řada skutečností jeho argumentaci nahrává. Země drží přibližně 303 miliard barelů ropy, tedy zhruba pětinu světových zásob. Tato čísla činí Venezuelu strategickým bodem světové energetické mapy a jakákoli vojenská eskalace v takovém prostředí je pro globální trhy toxická.
Oficiální vysvětlení amerického ministerstva zahraničí, že nasazení válečných lodí a tisíců vojáků je reakcí na migraci a drogové toky, působí v kontextu rozsahu operace stále méně přesvědčivě. Bez ohledu na skutečné motivy platí, že i náznak ozbrojeného zásahu proti státu s takovým ropným potenciálem má okamžitý destabilizační účinek. Výrobní omezení, sankce, kolabující infrastruktura; to vše již dlouhodobě přispívá k napjatým poměrům na trhu s těžkou ropou, jejíž typ je pro americké rafinerie klíčový. Přerušení i omezené produkce by se rychle promítlo do cen nafty, průmyslových paliv a ve výsledku i do širších inflačních tlaků v západních ekonomikách.
Pokud by Spojené státy skutečně přistoupily k invazi, lze realisticky očekávat šok srovnatelný s historickými krizemi na Blízkém východě. Investoři by čelili dvojí nejistotě: kdo ovládne největší světové zásoby ropy, a jak dlouho potrvá jejich plnohodnotná obnova? Scénář rychlé stabilizace je málo pravděpodobný, venezuelská infrastruktura je zastaralá a vyžaduje desítky miliard dolarů k návratu k plné kapacitě. Zatímco změna režimu může otevřít dveře západnímu kapitálu, krátkodobě by tento proces znamenal hluboké narušení dodávek.
Globální ropné trhy jsou tak vystaveny paradoxu. Na horizontu se rýsuje potenciální dlouhodobý přínos v podobě obnovy venezuelského ropného sektoru, avšak cesta k němu může vést přes prudkou, bolestivou volatilitu. Pro USA i jejich spojence se tak stává otázkou, zda je přínos nového strategického zdroje schopen vyvážit riziko okamžitého otřesu v energetické bezpečnosti. A pro svět jako celek je jasné, že jakýkoli vojenský zásah v zemi s takovým energetickým významem by znamenal krok do nebezpečného neznáma.
Válka se promítne i do supermarketů
Jak upozornil například think tank Atlantic Council, eskalace probíhá v situaci, kdy je americké bezpečnostní vedení vnitřně rozpolcené, politicky oslabené a zjevně náchylné k impulzivním rozhodnutím, a současně v okamžiku, kdy se v Karibiku soustřeďuje síla, která reálně umožňuje přejít od „tlaku“ k otevřené válce. Vojenské svazy USA manévrující v těsné blízkosti venezuelského pobřeží a odpověď venezuelského režimu v podobě masového přesunu jednotek a techniky znamenají, že i relativně malá chyba v odhadu nebo úmyslně „symbolický“ úder se může velmi rychle vymknout kontrole.
Optimističtější část západních expertů v tom vidí příležitost – tlak zvenčí jako katalyzátor politické změny a potenciální otevření země po dvou dekádách autoritářské stagnace. Tento narativ má svou vnitřní logiku, jenže zároveň podceňuje cenu, kterou by za takový „moment přechodu“ mohl zaplatit zbytek světa. Jakmile se hraje o režimní přežití v zemi, která je strukturálně propojena s energetickými a zemědělskými dodavatelskými řetězci od Mexického zálivu po jižní Atlantik, nelze mluvit o „lokální“ intervenci. Jakýkoli zásah mířící na centra moci v Caracasu, na přístavy nebo kritickou infrastrukturu by okamžitě přenesl konflikt z úrovně vnitropolitického boje do roviny šoku pro ropu, paliva i potraviny.
Zastánci „chirurgického“ řešení rádi operují myšlenkou omezených operací proti vybraným cílům s tím, že vše ostatní zůstane nedotčeno. Realita moderních konfliktů ale ukazuje pravý opak. Tlak na režim automaticky vytváří motivaci zasáhnout protivníka tam, kde je zranitelný, tedy v logistice a surovinových tocích. Režim, který ví, že prohrává, nemá důvod chránit vlastní ropný sektor pro budoucí vládu; naopak může mít silnou pobídku jej „spálit za sebou“, aby maximalizoval náklady pro Washington a jeho spojence. Stejně tak není těžké si představit přelití násilí přes hranice a útoky na energetickou infrastrukturu v sousedních státech nebo využití nestátních aktérů k narušení přepravy ropy a petrochemických produktů do Spojených států.
Obzvlášť znepokojivá je možnost, že se konflikt z jednoduchého mezistátního transformuje do horizontální eskalace napříč regionem. Venezuelští spojenci a zástupné struktury v Kolumbii či v oblasti karibských námořních tras mají nástroje, jak se relativně levnými prostředky dotknout kritických uzlů, konkrétně ropovodů, exportních terminálů či plynovodů zásobujících závody na výrobu hnojiv. Útok na jediný klíčový uzel může přerušit celý řetězec, od vývozu těžké ropy do rafinérií na pobřeží USA až po dodávky amoniaku, na němž stojí zemědělství v Latinské Americe i severoamerický potravinový trh.
Trh s ropou a naftou už dnes není v komfortním přebytku, zejména u středních destilátů, které pohánějí dopravu, průmysl a zemědělství. Vypadnutí venezuelské těžké ropy by samo o sobě znamenalo další utažení šroubů, i když by globální nabídka ropy jako takové zůstala zdánlivě „dostatečná“. Pokud se k tomu přidá, byť jen dočasné, narušení dodávek z dalších producentů těžších typů ropy nebo výpadky v dodávkách hnojiv z karibských petrochemických center, výsledkem nebude jen dražší nafta, ale také dražší potraviny – od supermarketů v USA až po chudší domácnosti v Latinské Americe.
Krátkodobé uklidnění cen pomocí strategických rezerv může maskovat skutečnou hloubku problému, ale nevyřeší ho. Rekonstrukce po ozbrojeném zásahu v zemi s komplikovanou politikou, rozpadlou infrastrukturou a toxickým investičním prostředím je otázkou let, nikoli měsíců. Mezitím by svět fungoval v režimu trvalé nejistoty ohledně budoucího objemu venezuelské produkce a s permanentním rizikem, že konflikt znovu přeskočí do některého z dalších kritických uzlů v regionu.
Ve chvíli, kdy Washington s oblibou hovoří o „zákonu síly“ a demonstruje svou ochotu jednat jednostranně, je potřeba dodat i druhou část rovnice – čím větší klacek, tím větší zodpovědnost za následný náraz. Vojenský zásah ve Venezuele by nebyl jen dalším „policejním zásahem“ na periferii, jak USA rády rámují své zahraniční intervence, ale vědomým vystavením světové ekonomiky kombinaci energetického a potravinového šoku. Pokud se američtí politici rozhodnou tuto cestu otevřít, nemohou tvrdit, že je rizika globální inflace a destabilizace komoditních trhů zaskočila. Jsou předem dobře viditelná, konkrétní a ignorovat je nelze.
Vláda Beninu tvrdí, že věrné oddíly vojáků a národní gardy získaly zpět kontrolu poté, co skupina vojáků ve státní televizi ohlásila, že v této západoafrické zemi uchvátila moc. Šlo o zjevný pokus o převrat. Ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari v neděli prohlásil, že pučisté převzali kontrolu pouze nad státní televizí a signál byl přerušen jen na několik minut.
Zdroj: Libor Novák