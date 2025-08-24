Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů.
Opozičnímu hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by aktuálně dala hlas téměř třetina voličů, konkrétně 32,7 procenta. Nejbližším pronásledovatelem favorita říjnových sněmovních voleb je nadále koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), kterou by podpořilo 21,3 procenta oslovených.
Ještě další dvě uskupení by podle nejnovějšího šetření dosáhla dvouciferného výsledku. Na třetím místě je SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) s 11 procenty, ovšem na rozdíl pouhé desetiny se k ní dotáhli čtvrtí Starostové a nezávislí.
Do Poslanecké sněmovny by se dostali také Piráti se ziskem 8,5 procenta a hnutí Stačilo, jehož aktuální preference činí rovných sedm procent. Pod pětiprocentní hranicí se nacházejí Motoristé, jimž vyjádřilo podporu 3,9 % respondentů průzkumu. O šest desetin méně má Přísaha.
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Komunisté si přejí návrat socialismu. Nikdo jim ale nebrání odejít do Ruska a zažít diktaturu
Důstojná připomínka sovětské invaze? Stačilo. Za rok může být v Česku všechno jinak, rozhodne se v říjnu
Volby , průzkumy , Poslanecká sněmovna
Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková