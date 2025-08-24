Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie

Český reprezentační obránce Ladislav Krejčí může být dalším Čechem, který bude hrát anglickou Premier League. Po roce stráveném ve španělské Gironě nyní zaujal v anglickém Wolverhamptonu. Ten už se měl s Krejčím domluvit na smlouvě s tím, že za bývalého hráče Sparty či Brna nabídl Gironě 30 milionů eur (v přepočtu 735 milionů korun).
Připomeňme, že do Girony přišel Ladislav Krejčí poté, co během svého působení ve Spartě dopomohl pražskému klubu hned ke dvěma ligovým titulům v řadě s tím, že s ním katalánský klub před rokem uzavřel smlouvu až do roku 2029. Aktuálně šestadvacetiletý brněnský odchovanec pak tehdy přestoupil ze Sparty prý za 12 milionů eur (zhruba 297 milionů korun).
O zájmu o Krejčího ze strany anglického Wolberhamptonu jako první informoval španělský deník Mundo Deportivo, jenž se odkazoval i na zprávy ze sociálních sítí hovořící o již výše zmíněné nabídnuté částce, stejně jako o již uzavřené dohodě.
Během svého ročního působení v Gironě nastoupil Krejčí v jejím dresu do 36 soutěžních duelů, v nichž zaznamenal dva góly. Oproti sezóně 2023/24, kdy Girona platila za největší překvapení španělské La Ligy, jelikož tehdy celkově skončila na třetím místě za Realem Madrid a Barcelonou, byla následující sezóna 2024/25 daleko méně vydařenější, protože skončila až šestnáctá pouze s bodovým náskokem na sestupové příčky. Novou sezónu 2025/26 pak Girona zahájila domácí prohrou s Vallecanem 1:3.
Také Wolverhapton minulou sezónu zakončil v rámci anglické Premier League na 16. místě a ani jemu nevyšel vstup do nové sezóny, když prohrál jasně 0:4 s Manchesterem City.
Svým příchodem by Krejčí rozšířil počet českých legionářů v anglické nejvyšší soutěži na čtyři, neboť momentálně z Čechů v Premier League figuruje záložník Tomáš Souček (West Ham) a brankáři Antonín Kinský (Tottenham) a Václav Hladký (Burnley). Co se týče českých fotbalistů ve španělské La Lize, tam by případném po odchodu Ladislava Krejčího zůstal akorát gólman Jiří Letáček (Getafe).
