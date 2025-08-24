Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety

Severokorejci před zraky diktátora Kim Čong-una provedli test dvou nových raket, informovala BBC s odkazem na prohlášení severokorejských státních médií. Rakety mají sloužit zejména k protivzdušné obraně.
Nové rakety mají lepší bojové schopnosti a používají unikátní technologii, uvedla severokorejská státní zpravodajská agentura KCNA bez bližších podrobností. U raket se podle agentury prokázalo, že jsou schopné ničit letící cíle, například drony či řízené střely.
Test proběhl v sobotu, tedy jen několik hodin poté, co Jižní Korea informovala o incidentu na hranici. Stalo se tak v okamžiku, kdy její nově zvolený prezident I Če-mjong odcestoval na návštěvu Japonska a USA. Hlava státu v kampani apelovala na zlepšení vztahů se severním sousedem, ale jeho představitelé se v posledních měsících snaží nadobro uzavřít hranici mezi oběma zeměmi.
Generální štáb jihokorejské armády v prohlášení uvedl, že v úterý odpoledne místního času překročili někteří severokorejští vojáci demarkační linii mezi oběma zeměmi. Po chvíli se vrátili na své území.
Severokorejský generál sdělil, že jihokorejští vojáci vystřelili více než 10 varovných střel. "Je to velmi vážný incident, který mohl nevyhnutelně vést ke konfrontaci na jižní hranici, kde jsou umístěny velké počty jednotek," podotkl zástupce severokorejské armády.
Pchjongjang odmítá kontakty se Soulem, ačkoliv nový jihokorejský prezident stojí o zlepšení vzájemných vztahů. Jihokorejská armáda dokonce přerušila propagandistické přeshraniční vysílání, které KLDR považuje za válečný akt, takže v minulosti pohrozila zničením tlampačů.
Obě Koreje jsou rozděleny od konce korejské války v roce 1953. Fakticky jsou stále ve válce, protože nikdy nebyla podepsána mírová dohoda. Severní a Jižní Koreu od sebe odděluje demilitarizovaná zóna.
