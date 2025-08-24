Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety

Lucie Podzimková

24. srpna 2025 15:17

Kim Čong-un, z dokumentu NG
Kim Čong-un, z dokumentu NG Foto: National Geographic Channel

Severokorejci před zraky diktátora Kim Čong-una provedli test dvou nových raket, informovala BBC s odkazem na prohlášení severokorejských státních médií. Rakety mají sloužit zejména k protivzdušné obraně. 

Nové rakety mají lepší bojové schopnosti a používají unikátní technologii, uvedla severokorejská státní zpravodajská agentura KCNA bez bližších podrobností. U raket se podle agentury prokázalo, že jsou schopné ničit letící cíle, například drony či řízené střely. 

Test proběhl v sobotu, tedy jen několik hodin poté, co Jižní Korea informovala o incidentu na hranici. Stalo se tak v okamžiku, kdy její nově zvolený prezident I Če-mjong odcestoval na návštěvu Japonska a USA. Hlava státu v kampani apelovala na zlepšení vztahů se severním sousedem, ale jeho představitelé se v posledních měsících snaží nadobro uzavřít hranici mezi oběma zeměmi. 

Generální štáb jihokorejské armády v prohlášení uvedl, že v úterý odpoledne místního času překročili někteří severokorejští vojáci demarkační linii mezi oběma zeměmi. Po chvíli se vrátili na své území. 

Severokorejský generál sdělil, že jihokorejští vojáci vystřelili více než 10 varovných střel. "Je to velmi vážný incident, který mohl nevyhnutelně vést ke konfrontaci na jižní hranici, kde jsou umístěny velké počty jednotek," podotkl zástupce severokorejské armády. 

Pchjongjang odmítá kontakty se Soulem, ačkoliv nový jihokorejský prezident stojí o zlepšení vzájemných vztahů. Jihokorejská armáda dokonce přerušila propagandistické přeshraniční vysílání, které KLDR považuje za válečný akt, takže v minulosti pohrozila zničením tlampačů. 

Obě Koreje jsou rozděleny od konce korejské války v roce 1953. Fakticky jsou stále ve válce, protože nikdy nebyla podepsána mírová dohoda. Severní a Jižní Koreu od sebe odděluje demilitarizovaná zóna. 

před 1 hodinou

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Související

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Střelba na korejské hranici. KLDR mluví o promyšlené provokaci

Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC. 
Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj Analýza

Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit

Severní Korea už dávno není jen izolovanou diktaturou a stává se aktivním spojencem Ruska ve válce proti Ukrajině. Kim Čong-un posílá na frontu tisíce vojáků, dodává munici a buduje ideologický mýtus o „revoluční solidaritě“. Válečné nasazení posiluje jeho režim a zároveň odhaluje, jak se autoritářské mocnosti propojují v pragmatické alianci proti Západu. Ten nyní čelí výzvě, zda dokáže tuto hrozbu pojmenovat a čelit jí, nebo jestli se opět nechá paralyzovat vlastní opatrností.

Více souvisejících

armáda KLDR Severní Korea (KLDR) Kim Čong-un

Aktuálně se děje

před 10 minutami

před 57 minutami

před 1 hodinou

Severní Korea (KLDR)

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Pětadevadesátiletý Ahn Hak-sop, bývalý severokorejský válečný zajatec, se na začátku týdne vydal na svou poslední cestu. Chtěl se vrátit na severní stranu Korejského poloostrova, aby byl po smrti pohřben v zemi, kterou stále považuje za svůj jediný domov. Navzdory vysokému věku a zdravotnímu stavu se rozhodl symbolicky projít co nejblíže hranici, kterou považuje za následek „amerického imperialismu“, jenž podle něj brání znovusjednocení rozděleného poloostrova.

před 2 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku

V neděli uplyne tři a půl roku od chvíle, kdy se ruské tanky přehnaly přes ukrajinskou hranici a rozbily poslední iluze o evropské bezpečnosti. Ráno 24. února 2022 se stalo bodem zlomu, okamžikem, kdy se stabilita poválečné Evropy proměnila v křehký a vratký rámec. Stejně jako si svět pamatuje datum 11. září 2001, i tento únorový den zůstane navždy spojen s návratem války do Evropy.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Na Slovensku zemřel člověk, kterého zranil daněk. (23.8.2025)

Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk

Na Slovensku se v posledních letech potýkají s opakovanými útoky medvědů na člověka, ale smrtelná zranění umí způsobit i jiná zvířata. Důkazem je smutný případ z Dolné Strehové v Banskobystrickém kraji, kde o život přišel muž, který se snažil pomoci daňkovi zaklíněnému v plotě. 

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

PPF

PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard

Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová uzavřela zásadní dohodu týkající se skupiny PPF. Nevlastní syn miliardářky má být vyplacen, za svůj desetiprocentní podíl dostane přes 40 miliard korun. Jde o další významný milník v nedávné historii společnosti po tragické smrti Petra Kellnera v březnu 2021. 

včera

Pete Hegseth

Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Pentagon, přesněji americký ministr obrany Pete Hegseth rozhodl o vyhazovu zpravodajské agentury Jeffreyho Kruseho. Informovala o tom BBC. Děje se tak jen pár dní poté, co Bílý dům zpochybnil závěry zpravodajců ohledně škod napáchaných úderem proti íránským jaderným zařízením. 

včera

včera

včera

včera

včera

Vít Rakušan a Petr Fiala v Poslanecké sněmovně

Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý sejdou v Praze na setkání, které svolal druhý jmenovaný. Politici mají deklarovat, že jimi vedené strany po volbách do Poslanecké sněmovny nevstoupí do vlády s hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jeho účast je nejistá. 

včera

Salvini posílá Macrona se zbraní na Ukrajinu. Francie se důrazně ohradila

Italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini se opřel do francouzského prezidenta Emmanuela Macrona kvůli tématu nasazení evropských vojáků na Ukrajině. Salvini naznačil, že by tam se zbraní v ruce měl vyrazit sám Macron. Paříž se proti jeho výrokům ohradila.

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy