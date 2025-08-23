Střelba na korejské hranici. KLDR mluví o promyšlené provokaci

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 13:46

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)
armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army) Foto: army.mil.kr

Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC

Jihokorejci o incidentu informovali v okamžiku, kdy jejich nově zvolený prezident I Če-mjong odcestoval na návštěvu Japonska a USA. Hlava státu v kampani apelovala na zlepšení vztahů se severním sousedem, ale jeho představitelé se v posledních měsících snaží nadobro uzavřít hranici mezi oběma zeměmi. 

Generální štáb jihokorejské armády v prohlášení uvedl, že v úterý odpoledne místního času přeskočili někteří severokorejští vojáci demarkační linii mezi oběma zeměmi. Po chvíli se vrátili na své území. 

Severokorejský generál sdělil, že jihokorejští vojáci vystřelili více než 10 varovných střel. "Je to velmi vážný incident, který mohl nevyhnutelně vést ke konfrontaci na jižní hranici, kde jsou umístěny velké počty jednotek," podotkl zástupce severokorejské armády. 

Pchjongjang odmítá kontakty se Soulem, ačkoliv nový jihokorejský prezident stojí o zlepšení vzájemných vztahů. Jihokorejská armáda dokonce přerušila propagandistické přeshraniční vysílání, které KLDR považuje za válečný akt, takže v minulosti pohrozila zničením tlampačů. 

Obě Koreje jsou rozděleny od konce korejské války v roce 1953. Fakticky jsou stále ve válce, protože nikdy nebyla podepsána mírová dohoda. Severní a Jižní Koreu od sebe odděluje demilitarizovaná zóna. 

Jižní Korea Severní Korea (KLDR) armáda Jižní Korea armáda KLDR

Zdroj: Lucie Podzimková

