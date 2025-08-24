Tragická nehoda v noci z pátku na sobotu uzavřela dálnici D10 ve středních Čechách. Zemřel tam motorkář, jenž ze stroje spadl pod kola jedoucích automobilů. Příčinou nehody se zabývají kriminalisté.
Nehoda se stala kolem třetí hodiny v noci, policistům ji oznámil jeden z řidičů, informoval web iDnes.cz. K tragédii došlo na 23. kilometru dálnice ve směru na Turnov.
Podle popisu události měl motorkář nehodu, při které ze stroje spadl. Náraz ho vymrštil do opačného směru dálnice na Prahu, přičemž ho přejelo několik automobilů. Havarovaná motorka zůstala na silnici v původním směru jízdy.
Policisté u žádného z řidičů nezjistili přítomnost alkoholu v krvi. Kromě úmrtí motorkáře se incident obešel bez zranění. Případem se zabývají kriminalisté, nařízena byla soudní pitva. Dálnice zůstala uzavřená do rána, před osmou hodinou byl provoz obnoven.
Související
Úctyhodná statistika Helsinek. Autonehody se rok obešly bez úmrtí
Tragická nehoda na Bruntálsku. Řidiči zůstali zaklíněni, jeden z nich nepřežil
Dopravní nehody , dálnice D10 , Policie ČR , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl
před 49 minutami
Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD
před 1 hodinou
Motorkář zemřel při nehodě na dálnici D10. Přejelo ho několik aut
před 2 hodinami
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
před 3 hodinami
Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku
před 4 hodinami
Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste
před 4 hodinami
Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk
před 5 hodinami
Ukrajina slaví nezávislost a čelí obvinění. Podle Rusů útočila na jadernou elektrárnu
před 6 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta
včera
Eurovize odhalila dějiště příštího ročníku. Češi ho budou mít za rohem
včera
PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard
včera
Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi
včera
Tentokrát žena. K podílu na smrti Matthewa Perryho se přiznává další osoba
včera
Ukrajinci přišli o uznávaného pilota. Zelenskyj ho letos vyznamenal
včera
Možná ho viděli i Češi. Na nebi nad Chorvatskem zaujal neobvyklý mrak
včera
Nizozemsko jde příkladem. Kyjevu jako první dodá zbraně v rámci nového mechanismu
včera
Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba
včera
Salvini posílá Macrona se zbraní na Ukrajinu. Francie se důrazně ohradila
včera
Komunisté si přejí návrat socialismu. Nikdo jim ale nebrání odejít do Ruska a zažít diktaturu
včera
Střelba na korejské hranici. KLDR mluví o promyšlené provokaci
Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková