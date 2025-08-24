Motorkář zemřel při nehodě na dálnici D10. Přejelo ho několik aut

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. srpna 2025 11:52

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie.

Tragická nehoda v noci z pátku na sobotu uzavřela dálnici D10 ve středních Čechách. Zemřel tam motorkář, jenž ze stroje spadl pod kola jedoucích automobilů. Příčinou nehody se zabývají kriminalisté. 

Nehoda se stala kolem třetí hodiny v noci, policistům ji oznámil jeden z řidičů, informoval web iDnes.cz. K tragédii došlo na 23. kilometru dálnice ve směru na Turnov.

Podle popisu události měl motorkář nehodu, při které ze stroje spadl. Náraz ho vymrštil do opačného směru dálnice na Prahu, přičemž ho přejelo několik automobilů. Havarovaná motorka zůstala na silnici v původním směru jízdy. 

Policisté u žádného z řidičů nezjistili přítomnost alkoholu v krvi. Kromě úmrtí motorkáře se incident obešel bez zranění. Případem se zabývají kriminalisté, nařízena byla soudní pitva. Dálnice zůstala uzavřená do rána, před osmou hodinou byl provoz obnoven. 

