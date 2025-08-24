Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly

Hraniční kontroly kvůli omezení nelegální migrace již stály Německo přes 80 milionů eur. Informovala o tom německá mediální skupina Funke na základě údajů německého ministerstva vnitra.
Kontroly začaly 16. září 2024 za vlády tehdejšího sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze. Pokračují i za jeho nástupce, křesťanského demokrata Friedricha Merze, který se ujal úřadu 6. května, a v přepočtu na čtvrtletí se náklady na kontroly pohybují mezi 24 až 29,1 milionu eur.
Podle zprávy skupiny Funke jsou nejdražší položkou kompenzace pro policisty, kteří provádějí kontroly. Náklady na přesčasy policistů mezi zářím 2024 a červnem 2025 činily 37,9 milionu eur.
Německé ministerstvo vnitra dle serveru DW uvedlo, že mezi dubnem a červnem letošního roku bylo 2,6 milionu eur vynaloženo na „práci v nepříznivých časech“. Policisté na kontrolních stanovištích pracují nepřetržitě 24/7, což znamená vyšší odměny za noční a nedělní směny. Přibližně 8 milionů eur bylo mezi dubnem a červnem vynaloženo na ubytování a stravu pro policisty nasazené na hranicích. Provoz hraničních stanovišť za stejné období stál necelé dva miliony eur.
Dle serveru Luxembourg Times zaznamenaly úřady na hranicích s Lucemburskem, Belgií a Francií ve spolkových zemích Porýní-Falc a Sársko do konce července přibližně 4 100 nelegálních vstupů. Podle Spolkové policie přišlo 2 573 lidí z Francie, 1 304 z Lucemburska a 219 z Belgie.
Z toho bylo zpět do Francie vráceno 1 364 osob, do Lucemburska 869 a do Belgie 132. Červencová čísla jsou zatím předběžná a podle policie se mohou ještě mírně upravit. Bylo také zadrženo 144 podezřelých převaděčů a 480 osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.
Hraniční kontroly uvnitř schengenského prostoru volného pohybu v Evropě by měly být pouze dočasné. Německo je zavedlo v rámci boje proti nelegální migraci a kriminalitě, přičemž vláda kancléře Merze je chce využít k navracení migrantů zpět na hranicích. Na kontrolních stanovištích po celé zemi je nasazeno až 14 000 příslušníků spolkové policie.
Německo sousedí s několika významnými evropskými ekonomikami, jako jsou Francie, Polsko a Nizozemsko. Hraniční kontroly zkomplikovaly život každodenním pendlerům, kteří do Německa dojíždějí za prací nebo studiem.
Ukrajinské letectvo přišlo v brzkých hodinách sobotního dne o významnou osobnost. Úspěšný pilot stroje MiG-29 Serhij Bondar zemřel po úspěšném dokončení mise, která byla jeho poslední. Úmrtí letce potvrdilo armádní letectvo.
Zdroj: Lucie Podzimková