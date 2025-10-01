Mnichovem otřásla střelba a výbuchy. Probíhá rozsáhlý policejní zásah

V severní části Mnichova probíhá od časných ranních hodin rozsáhlá policejní a hasičská operace, do které se zapojily i speciální jednotky a pyrotechnici. Dle dostupných informací došlo k několika explozím a údajně byla slyšet i střelba.
Na místě události, v Lerchenauer Straße, byla nalezena mrtvola muže. Podle zpráv z médií se předpokládá, že muž zřejmě zaminoval a zapálil dům svých rodičů a následně spáchal sebevraždu.
Kromě toho byla objevena nejméně jedna další osoba se střelnými zraněními, píše německý deník Bild.
Na ulici se nachází zcela vyhořelý autobus, před kterým je vidět hasicí pěna. Kvůli tomuto incidentu dorazili na místo také vyšetřovatelé z oddělení vražd.
Mluvčí mnichovské policie oznámil, že ve spolupráci s hasiči zasahují v oblasti Lerchenau, což vyvolává výrazné dopravní komplikace.
Oblast je rozsáhle uzavřena, a policie vyzývá obyvatele i řidiče, aby se místu obloukem vyhnuli. Z velké dálky je vidět mohutný sloup kouře.
Policejní rada Thomas Schelshorn potvrdil, že pro veřejnost momentálně nehrozí žádné nebezpečí a zdůraznil, že celá událost nesouvisí s probíhajícím Oktoberfestem.
V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.
Zdroj: Tereza Marešová