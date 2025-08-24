Ukrajina slaví nezávislost a čelí obvinění. Podle Rusů útočila na jadernou elektrárnu

Lucie Podzimková

24. srpna 2025 8:33

Jaderná elektrárna Kursk, ilustrační fotografie. (autor: Dmitriy 92)
Jaderná elektrárna Kursk, ilustrační fotografie. (autor: Dmitriy 92) Foto: Wikimedia Commons

Ukrajina dnes slaví Den nezávislosti a čelí obvinění z útoku na ruskou jadernou elektrárnu, v jejímž areálu po dopadu dronu hořelo. Americký prezident Donald Trump mezitím znovu připustil, že Spojené státy americké v případě neuspokojivého výsledku mírových jednání odejdou od jednacího stolu. 

Ukrajina v neděli slaví Den nezávislosti, když je to právě tři a půl roku, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi do sousední země. Bojové aktivity se u této příležitosti nezastavily. Požár vypukl v areálu jaderné elektrárny v ruské příhraniční Kurské oblasti, přičemž protivzdušná obrana sestřelila ukrajinský dron, informovala BBC s odkazem na prohlášení ruských úřadů.

Kyjev se k obvinění z útoku na jaderný zdroj v oblasti, na jejíž území v loňském roce nečekaně vtrhly ukrajinské jednotky, nijak nevyjádřil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) opakovaně vyzývá obě strany konfliktu k maximální opatrnosti, co se týká jaderných zařízení. 

Moskva v sobotu prohlásila, že její síly obsadily dvě vesnice v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Ruský postup je nicméně nadále velmi pomalý a stojí spoustu lidských životů, podotkla BBC s tím, že Rusko momentálně ovládá zhruba 20 procent ukrajinského území. 

Během srpna se zintenzivnily americké diplomatické snahy o mírové ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky. 

Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda. 

Trump v pátek zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet. 

