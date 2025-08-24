Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti

Lucie Podzimková

24. srpna 2025 17:16

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina bude pokračovat v boji za svobodu, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj během nedělního Dne nezávislosti. Informovala o tom BBC, která upozornila, že oslav v Kyjevě se zúčastnili zástupci Kanady i USA. 

"Potřebujeme spravedlivý mír, kdy o naší budoucnosti budeme rozhodovat pouze my," prohlásil Zelenskyj a zdůraznil, že Ukrajina bude vzdorovat Rusku, dokud nebudou vyslyšeny její prosby o mír. "Ukrajina ještě nevyhrála, ale rozhodně neprohrála," dodal. 

Oslavy Dne nezávislosti probíhají v Kyjevě, do ukrajinské metropole dorazil například kanadský premiér Mark Carney. "Chci říct něco velmi jednoduchého a důležitého: Kanada bude vždy stát Ukrajině po boku," řekl přítomným lidem. 

V neděli přijel na Ukrajinu i americký vyslanec Keith Kellogg, jenž si převzal vyznamenání od Zelenského. Ten poděkoval jemu a zejména americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za podporu. "Zajistíme, aby to fungovalo," slíbil Kellogg. 

Během srpna se zintenzivnily americké diplomatické snahy o mírové ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky. 

Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda. 

Trump v pátek zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet. 

před 7 hodinami

Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku

