Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti

Ukrajina bude pokračovat v boji za svobodu, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj během nedělního Dne nezávislosti. Informovala o tom BBC, která upozornila, že oslav v Kyjevě se zúčastnili zástupci Kanady i USA.
"Potřebujeme spravedlivý mír, kdy o naší budoucnosti budeme rozhodovat pouze my," prohlásil Zelenskyj a zdůraznil, že Ukrajina bude vzdorovat Rusku, dokud nebudou vyslyšeny její prosby o mír. "Ukrajina ještě nevyhrála, ale rozhodně neprohrála," dodal.
Oslavy Dne nezávislosti probíhají v Kyjevě, do ukrajinské metropole dorazil například kanadský premiér Mark Carney. "Chci říct něco velmi jednoduchého a důležitého: Kanada bude vždy stát Ukrajině po boku," řekl přítomným lidem.
V neděli přijel na Ukrajinu i americký vyslanec Keith Kellogg, jenž si převzal vyznamenání od Zelenského. Ten poděkoval jemu a zejména americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za podporu. "Zajistíme, aby to fungovalo," slíbil Kellogg.
Během srpna se zintenzivnily americké diplomatické snahy o mírové ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky.
Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda.
Trump v pátek zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet.
Související
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , válka na Ukrajině , Ukrajina , Mark Carney (Liberální strana Kanady) , Keith Kellogg
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly
před 1 hodinou
Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti
před 2 hodinami
Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie
před 2 hodinami
Hromadná nehoda s tragickým koncem. Na Nymbursku zemřel jeden z řidičů
před 3 hodinami
Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety
před 4 hodinami
Fico v pasti, kterou sám nastražil. Nedodržuje sliby a ztrácí podporu, nespokojení přecházejí jinam
před 5 hodinami
Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl
před 5 hodinami
Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD
před 6 hodinami
Motorkář zemřel při nehodě na dálnici D10. Přejelo ho několik aut
před 7 hodinami
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
před 8 hodinami
Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku
před 8 hodinami
Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste
před 9 hodinami
Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk
před 10 hodinami
Ukrajina slaví nezávislost a čelí obvinění. Podle Rusů útočila na jadernou elektrárnu
před 11 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta
včera
Eurovize odhalila dějiště příštího ročníku. Češi ho budou mít za rohem
včera
PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard
včera
Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi
včera
Tentokrát žena. K podílu na smrti Matthewa Perryho se přiznává další osoba
včera
Ukrajinci přišli o uznávaného pilota. Zelenskyj ho letos vyznamenal
Ukrajinské letectvo přišlo v brzkých hodinách sobotního dne o významnou osobnost. Úspěšný pilot stroje MiG-29 Serhij Bondar zemřel po úspěšném dokončení mise, která byla jeho poslední. Úmrtí letce potvrdilo armádní letectvo.
Zdroj: Lucie Podzimková