Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. srpna 2025 18:58

Juraj Blanár
Juraj Blanár Foto: Facebook Juraj Blanár

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

Blanár se podle svých slov spojil s ukrajinským protějškem a připomněl mu, že slovenská rafinerie Slovnaft zabezpečuje 10 procent měsíční ukrajinské spotřeby nafty. "Chápeme, že je to pro Ukrajinu složité, ale pro nás je tato infrastruktura velmi důležitá a o to víc, když vidíme, že samotná Ukrajina si poškozuje svoje zájmy, protože riskuje, že nebude mít dostatek paliva na své straně," uvedl. 

Šéf slovenské diplomacie podotkl, že v zájmu Bratislavy je ochrana dodávek ropy. Proto podle něj probíhá komunikace s Kyjevem. "A budeme v tom pokračovat i na evropské úrovni a stejně i zítra ve videohovoru, který budeme mít s místopředsedou ukrajinské vlády," sdělil. 

Blanár zmínil, že v pátek poslal s maďarským kolegou otevřený dopis šéfce unijní diplomacie Kaje Kallasové a eurokomisaři pro energetiku Danovi Jorgensenovi. Politiky vyzvali k okamžitému zabezpečení dodržování závazků bezpečnosti energetických dodávek členských států Evropské unie. 

Jak informoval web Politico, maďarský premiér Viktor Orbán si na ukrajinské útoky na ropovod Družba postěžoval šéfovi Bílého domu. "Maďarsko podporuje Ukrajinu elektřinou a ropou a oni na oplátku bombardují ropovod, který zásobuje nás. Velmi nepřátelský krok," uvedl Orbán v dopise. To ještě nevěděl, že Ukrajinci na Družbu zaútočí znovu. 

Americký prezident Donald Trump měl odpovědět, že se to nedozvídá rád. "Jsem pořádně naštvaný. Vyřiď to i Slovensku," stálo v údajné reakci z Washingtonu. Trump následně označil Orbána za svého velkého přítele.

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó v pátek na facebooku uvedl, že ropovod Družba na rusko-běloruské hranici byl znovu napaden. Došlo tak k zastavení dodávek ruské ropy do Maďarska. Šéf diplomacie to označil za další útok na energetickou bezpečnost země, kterou ve světě zastupuje, a další pokus zatáhnout Budapešť do války. "To nevyjde. Budeme i nadále ze všech sil podporovat mírové úsilí a bránit naše národní zájmy," dodal. 

Podle informací webu United24Media byl příčinou výpadku úspěšný útok ukrajinských bojových dronů na čerpací stanici, která je důležitou součástí ropovodu a nachází se v Brjanské oblasti v Rusku. 

Ropovod Družba se řadí mezi největší systémy k přepravě ropy na světě. Vybudoval ho v 60. letech minulého století Sovětský svaz. Vede z Ruska ve dvou větvích přes Bělorusko a Ukrajinu. Jedna větev přepravuje ropu do Polska a Německa a druhá na Slovensko, do Maďarska a Česka. 

před 1 hodinou

Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly

Juraj Blanár Slovensko Ukrajina ropovod Družba Maďarsko

před 25 minutami

Zdroj: Lucie Podzimková

